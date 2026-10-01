Designérka přiznala nejhorší chyby, které ji stály nervy i peníze. Všichni je kopírujeme z časopisů jak ovce

Když se rozhodujete mezi krásou a praktičností, obvykle vyhraje krása. Realita přichází později – v podobě kávových skvrn na krémovém gauči, prachu na otevřených policích nebo zaplavené koupelny po koupeli ve volně stojící vaně.
Bytová designérka Nicole Grey, která léta stylizuje interiéry pro magazíny, si prošla vlastní cestou pokusů a omylů. Dnes už ví, že dokonalý vzhled neznamená dokonalé bydlení. Pro deník Daily Mail se podělila o několik lekcí, které ji to naučily.
Světlá pohovka a realita každodenního života
Bílý gauč dokáže místnost opticky zvětšit a dodat jí luxusní nádech. Jenže co se stane, když na něm chcete večeřet před televizí? Nebo když máte doma psa? Udržování čistoty se změní v noční můru.
Chytřejší volbou je pohovka se snímatelným a pratelným potahem v neutrálním středním tónu. Nebo ještě lépe – zvolte vysoce odolnou látku, která vypadá elegantně, ale vydrží víc než jedno posezení s vínem. Nemusíte kupovat nový nábytek, stačí investovat do nových potahů.
Otevřené police vypadají vzdušně. Dokud je nezačnete uklízet
Pro stylisty jsou otevřené police požehnáním – vytvářejí pocit prostoru a nabízejí místo pro dekorace. Problém? Stanou se magnetem na prach, mastnotu a nepořádek. A vaše sbírka neladících hrnků najednou není tak okouzlující, jak jste si mysleli.
Lepší řešení: Nechte si otevřené police jen v malé části místnosti a zbytek ukryjte za dvířka. Vystavujte pouze to, na co chcete, aby se lidé opravdu dívali. Méně je často více.
Koberec, který překáží
Další klasika: koberec, který je o pár centimetrů menší, než by měl být. Působí to, jako by místnost nebyla dokončená. A navíc se o něj neustále zachytávají nohy nábytku.
Pravidlo zní: kupte největší koberec, na který máte rozpočet. Ideálně takový, aby na něm stály alespoň přední nohy sedaček a křesel. Koberec má ukotvit prostor, ne v něm plavat jako osamělý ostrov.
Proč kuchyňský ostrůvek není vždy dobrý nápad
V posledních letech se kuchyňský ostrůvek stal symbolem statusu – dokonce i Meghan a Harry mají hned dva. V malých kuchyních však na něj nebývá místo.
Pokud se kolem něj musíte protahovat bokem nebo do něj pravidelně narážíte kyčlí, pak vám nepomáhá. Naopak – dělá z kuchyně překážkovou dráhu.
Před objednávkou změřte prostor pro pohyb. Menší ostrůvek nebo poloostrůvek může nabídnout stejnou funkčnost bez pocitu stísněnosti. A pokud chcete flexibilitu, zkuste pojízdný kuchyňský vozík.
Kabely a zase kabely
Zní to absurdně, ale elektrické zásuvky bývají při zařizování interiéru přehlíženy. Výsledek? Nepořádek prodlužovacích kabelů po celém bytě.
Než rozmístíte nábytek, promyslete si, jak budete místnost skutečně používat. Kde budete potřebovat lampy, televizi, nabíječky? A ujistěte se, že zásuvky nebudou schované za obrovskou skříní. Pokud vás ruší esteticky, zvolte mosazné nebo naladěné na barvu stěny – stanou se součástí designu.
Nábytek, který neprojde dveřmi
Kolikrát už musela designérka odmítnout dodávku jídelního stolu nebo postele přímo u dveří? Prostě proto, že zapomněla změřit dveřní rám.
Předtím, než cokoli objednáte, změřte nejen místnost, ale i dveře, chodby a schodiště. A zkuste si rozměry nábytku vyznačit na podlaze lepicí páskou – získáte překvapivě přesnou představu, kolik místa skutečně zabere.
Volně stojící vana není pro každou koupelnu
Volně stojící vana vypadá jako vrchol luxusu. Jenže pokud je místnost příliš malá, rychle se z ní stane problém. Vana stlačená ke stěně nebo toaletě působí stísněně a mezery kolem ní jsou těžko přístupné při úklidu.
Než si vyberete vanu, promyslete si prostor jako celek. Ujistěte se, že kolem ní zůstane dostatek místa – a že dokážete vyčistit i prostor za ní. Pokud je koupelna menší, vestavěná vana může nabídnout stejný luxus při lepším využití plochy.
Stále můžete vytvořit efektní prvek pomocí krásných baterií, obkladu nebo nástěnných panelů. A pokud toužíte po volně stojícím vzhledu, zkuste vanu přisazenou jednou stranou ke stěně – opticky působí stejně, ale šetří prostor i starosti s úklidem.
Zdroje článku: dailymail.com, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá