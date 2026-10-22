Coolpad oznamuje svůj první širokoúhlý model Cool X Wide

Coolpad oznamuje svůj první širokoúhlý model Cool X WidePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Coolpad oznamuje svůj první širokoúhlý model Cool X WideZdroj: Coolpad Cool X Wide | Zdroj: JD.com
Článek byl publikován 22.10.2026 08:29
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