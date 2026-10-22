OpenAI představuje ChatGPT Slides. Prezentace vytvoří z konverzace a umožní jejich společné úpravy

OpenAI představuje ChatGPT Slides. Prezentace vytvoří z konverzace a umožní jejich společné úpravyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
OpenAI představuje ChatGPT Slides. Prezentace vytvoří z konverzace a umožní jejich společné úpravyZdroj: REUTERS / Dado Ruvic
Článek byl publikován 22.10.2026 12:58
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