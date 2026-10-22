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OpenAI představuje ChatGPT Slides. Prezentace vytvoří z konverzace a umožní jejich společné úpravy

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OpenAI rozšiřuje funkce dostupné v rámci ChatGPT o nový nástroj Slides, který umožňuje vytvářet a upravovat prezentace. Uživatelé nově mohou z běžné konverzace, nebo z...
OpenAI představuje ChatGPT Slides. Prezentace vytvoří z konverzace a umožní jejich společné úpravy

OpenAI představuje ChatGPT Slides. Prezentace vytvoří z konverzace a umožní jejich společné úpravy

Zdroj: REUTERS / Dado Ruvic
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 22.10.2026 12:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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