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Krkonošské pohádky: Prachař Trautenberka nesnášel, jeho manželka přitom vodila loutku udavačské sojky

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Seriál Krkonošské pohádky trápil herce natáčením v pozdních nočních hodinách. Ilja Prachař navíc lidi od své chalupy nevybíravě odháněl pryč.
Krkonošské pohádky

Krkonošské pohádky

Zdroj: FOTO:Ivan Minář / distr. Česká televize
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 15:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Seriálový svět

Seriálový svět je místem pro všechny, kteří rádi sledují televizní i streamovací tvorbu a chtějí vědět víc o svých oblíbených titulech. Přináší zajímavosti ze seriálového prostředí, informace o nových i zavedených pořadech, jejich postavách, hercích a dění před kamerou i v zákulisí.Vedle...

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