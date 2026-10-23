Kečup za 30 Kč dokáže trojí: vyčistí pánev, vyleští stříbro a zklidní kůži po bodnutí hmyzem. Většina lidí ho dává jen na hranolky

Stačí obyčejné odpoledne v kuchyni. Na odkapávači schne nerezová pánev s měděným dnem, které kdysi zářilo jako nová koruna a dnes připomíná spíš starý okap. Do ruky vezmete lahev kečupu, vymačkáte červenou vrstvu na zčernalý kov, rozetřete ji a pět minut se věnujete něčemu jinému. Pak houbička, teplá voda, saponát a utěrka. Pod nánosem rajčatové pasty se objeví růžovooranžový lesk. Trik má kořeny v obyčejné chemii a funguje i s nejlevnější lahví z regálu. V akčních letácích se v polovině října 2026 objevil kečup Hamé v balení 490 gramů za 28,90 Kč. Za cenu dvou rohlíků se šunkou tak máte prostředek na měď, nouzové leštidlo na stříbro a improvizovanou pomoc po štípnutí. Každé z těch využití má však vlastní pravidla.
Proč kečup čistí měď: ocet, sůl a pasta, která neodteče
Tmavý film na mědi tvoří zoxidovaná vrstva kovu. Saponát ani drátěnka s ní příliš nepohnou, kyselina ano. Kyselina octová z octa pomalu převádí oxidy mědi na rozpustné ionty a sůl celý proces popohání. Chloridové ionty usnadňují pohyb nábojů v roztoku a podporují přeměny měděných sloučenin. Povlak pak změkne a dá se setřít. Popisují to i vzdělávací materiály Vanderbiltovy univerzity, podle nichž je ocet se solí klasickým školním pokusem se zoxidovanými mincemi.
Kečup nabízí totéž a k tomu jednu výhodu navíc: hustotu. Ocet z měděného dna steče během pár vteřin, kdežto rajčatová pasta drží na svislé i zaoblené ploše. Kyselina tak působí přesně tam, kam ji nanesete, a tak dlouho, jak potřebujete. Cukr v receptuře přidává lepivost, takže se vrstva nesesouvá.
Speciální druh shánět nemusíte. Ocet a sůl obsahují všechny běžné značky z českých obchodů:
Značka Kyselá složka Sůl Rajčata na 100 g kečupu Heinz kvasný lihový ocet jedlá sůl 148 g Hellmann’s kvasný lihový ocet sůl 146 g Hamé ocet sůl (1,8 g na 100 g) 140 g Podravka ocet mořská sůl s jódem (2 g na 100 g) neuvádí
Podíl rajčat je pro kuchaře zajímavý údaj, pro čištění ale rozhoduje kyselá a slaná složka. Přesný obsah octa ani pH výrobci neuvádějí. Podle nás proto dává smysl hustší a výrazněji kyselý kečup, řidší „dětské“ varianty mohou působit mírněji.
Měděné dno pánve za pět minut: postup krok za krokem
Nejlépe zdokumentované využití nabízí americká kuchařská redakce America’s Test Kitchen, která na zašlou měď doporučuje přesně tuhle kuchyňskou omáčku. Postup je jednoduchý:
Nechte pánev úplně vychladnout, na horkém kovu se kečup připéká. Naneste rovnoměrnou vrstvu na zašedlé měděné dno nebo prstenec. Ponechte působit zhruba pět minut. Setřete vlhkou houbičkou nebo hadříkem. Umyjte teplou vodou se saponátem a hned do sucha osušte.
Poslední krok bývá nejčastěji odbýván, přitom na něm záleží. Zbytky kyseliny na kovu dál pracují a vlhký povrch zase rychleji tmavne. Tefal i další výrobci nádobí doporučují měkkou houbičku, jemné prostředky a okamžité vysušení.
Hodí se to hlavně na typickou českou výbavu: nerezové hrnce s měděným dnem, měděné prstence a menší dekorativní plochy. Na nepřilnavý vnitřek pánve, hliníkové části, lakované ozdoby ani poškozený povrch kečup nepatří. U staršího nebo cennějšího kusu nejdřív vyzkoušejte malé, skryté místo.
Proč se o triku nemluví víc? Podle nás jednoduše proto, že je trochu špinavý. Časopis Martha Stewart podotýká, že ocet nebo citron se solí zvládnou podobnou práci bez lepkavého nepořádku a vůně rajčat. Na měděné dno, kde kapalina stéká a pasta drží, však dává kečup větší smysl.
Zašlé stříbro a kečup: deset minut a dost
Stříbro šedne z jiného důvodu než měď. Ve vzduchu je nepatrné množství sirovodíku a ten s kovem vytváří tmavý sulfid stříbrný. Proces podrobně popisuje
Office for Science and Society McGillovy univerzity. Kyselé složky kečupu dokážou lehký povrchový film narušit a při následném leštění pomohou šedý nádech setřít.
Platí tu ovšem přísnější režim než u pánve. Wisconsinská univerzitní příručka domácích rad doporučuje nechat kečup na zašlém stříbře jen pár minut, poté ho umýt v teplé mýdlové vodě a vysušit. Indický deník Times of India uvádí horní hranici deset minut a varuje, že delší kontakt může narušit vrchní vrstvu. My bychom začínali na dvou až pěti minutách, u hladkých kusů bez zdobení lze dobu pozvolna prodlužovat.
Na co kečup nepatří:
šperky s perlami, opály, tyrkysem, korálem, malachitem a dalšími porézními kameny, pozlacené, postříbřené nebo uměle patinované předměty, šperky s lepenými prvky, starožitnosti a rodinné cennosti.
Gemologický institut GIA upozorňuje, že chemikálie mohou poškodit nejen některé drahokamy, ale i samotné drahé kovy. Pro silněji zčernalé příbory existuje chemicky účinnější domácí postup: horká voda, jedlá soda, sůl a alobal, kdy síra přechází ze stříbra na reaktivnější hliník. Kečup si podle nás schovejte na rychlé oživení prstýnku nebo řetízku těsně před odchodem z domu.
Štípnutí od komára: kečup jako nouzová pomoc z lednice
Třetí využití pochází z letní zahrádky. Lifestylové weby doporučují kápnout trochu kečupu na štípnutí a jemně ho rozetřít. Sůl v něm má podle tohoto tipu mírnit zarudnutí a svědění. Pokud kečup vytáhnete z lednice, přidá se i chladivý efekt. Právě chlazení přitom zdravotníci u běžné místní reakce doporučují jako první krok.
Jestli to chcete zkusit, držte se několika zásad. Jen malé množství, jen na neporušenou kůži, krátce a potom opláchnout vodou. Na rozškrábané místo, otevřenou ranku nebo do okolí očí kečup nedávejte, sůl i kyseliny by pálily.
Čerstvý český přehled přerovské nemocnice AGEL ze srpna 2026 jmenuje situace, kdy domácí pokusy končí. Rychle se zvětšující otok, šířící se zarudnutí, teplá kůže kolem štípnutí, horečka či zduřelé uzliny vyžadují návštěvu lékaře. Bodnutí do úst nebo krku, dušnost, sípání, závrať, kopřivka po celém těle nebo otok rtů, jazyka a hrdla jsou důvodem k volání záchranky. Doporučený postup pro místní reakci, tedy chladivý vlhký zábal, gely a antihistaminika, shrnuje
Národní zdravotnický informační portál.
Podobná střídmost se týká dalších kosmetických nápadů. Rajčata obsahují lykopen, silný antioxidant, a studie v British Journal of Dermatology z roku 2011 sledovala, jak rajčatová pasta konzumovaná v jídle chrání pleť před UV zářením. Kečupová maska na obličej je proto spíš zábavná kuriozita. Mezi americkými domácími radami koluje i mytí psí srsti rajčatovými výrobky po setkání se skunkem, tamní veterinární síť VCA ale radí sáhnout po komerčním neutralizátoru.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková