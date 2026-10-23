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Kečup za 30 Kč dokáže trojí: vyčistí pánev, vyleští stříbro a zklidní kůži po bodnutí hmyzem. Většina lidí ho dává jen na hranolky

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Ocet, kyseliny z rajčat a sůl. Trojice, která v kečupu dochucuje párek, zvládne i zašlou měď na dně pánve a šedý povlak na stříbře.
Kečup za 30 Kč dokáže trojí: vyčistí pánev, vyleští stříbro a zklidní kůži po bodnutí hmyzem. Většina lidí ho dává jen na hranolky

Kečup za 30 Kč dokáže trojí: vyčistí pánev, vyleští stříbro a zklidní kůži po bodnutí hmyzem. Většina lidí ho dává jen na hranolky

Zdroj: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 23.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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