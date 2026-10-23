CENTRUM o páté: Stávka v televizi, jednání o Ukrajině a žena, která zvládá všechno najednou

Když se na obrazovce neobjeví Nic
Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu chystají ostrou stávku. Tvrdí, že nemají na vybranou. Stávka ve veřejnoprávních médiích není běžnou pracovní neshodou. Dotýká se otázky, kdo a za jakých podmínek bude řídit instituce, na kterých se denně spoléhají miliony posluchačů a diváků. A právě proto může mít dopad daleko za hranicemi redakcí a studií.
Abú Zabí jako místo, kde se může něco posunout
Rusko, USA a Ukrajina se mají sejít v Abú Zabí. Kreml oznámil termín jednání. Jednání zástupců Ruska, Spojených států a Ukrajiny má podle Kremlu proběhnout v Abú Zabí. Samotné oznámení zatím neznamená dohodu, ale ukazuje, že i po letech války zůstává prostor pro diplomatický kontakt. Otázkou zůstává, zda se z něj stane skutečný posun, nebo jen další kolo vzájemného měření sil.
Zemřel Tom Skerritt
Hvězda Vetřelce a Top Gunu se dožila se 93 let. Tom Skerritt patřil k hercům, jejichž tvář diváci znali i tehdy, když si název jeho jména nemuseli pamatovat. Ve Vetřelci i Top Gunu vytvořil postavy, které zůstaly součástí filmové popkultury. Jeho odchod připomíná, jak dlouho mohou dobře zahrané role žít v paměti publika.
Rozchod, který už nemohlo nic zastřít
Radka Třeštíková je zase single. Rozchod s Vitem naznačila už před týdny, teď je jasno. Radka Třeštíková potvrdila, že je opět single, a rozchod s Vitem tak dostal jasné obrysy. U známých osobností bývá hranice mezi soukromím a veřejným zájmem tenká, zvlášť když signály už nějakou dobu visí ve vzduchu. Teď má ale téma konečně jednoznačnou odpověď.
Půl roku bez veřejné společné fotky
Půl roku bez společné fotky a ani jedno veřejné vystoupení. Eva Burešová promluvila o vztahu s Přemkem Forejtem, který se dosud držel mimo veřejnou pozornost. Žádné společné fotografie, žádné společné vystoupení – a přesto jde o téma, které má u publika své místo. Někdy právě ticho říká o vztahu víc než pár zveřejněných snímků.
Kristus se nevrátil
Tisíce lidí očekávaly návrat Krista. Když se nic nestalo, přišlo velké zklamání. Tisíce lidí se připravily na okamžik, který měli považovat za zásadní. Když se očekávaný návrat Krista nekonal, zůstalo po nich hlavně zklamání. Příběh ukazuje, jak silná může být víra v předpověď – a jak bolestně dopadá, když se nesplní.
Jaké dřevo hřeje nejdéle?
Výhřevnost dřeva a délka hoření podle tvrdosti. Chytrá tabulka ukáže, které palivové dřevo hřeje nejdéle. Ne každé poleno si zaslouží místo v krbu. Tvrdost dřeva ovlivňuje, jak dlouho hoří a kolik tepla skutečně dodá. Přehledná tabulka tak může ušetřit nejen peníze, ale i několik návštěv k špalkům uprostřed večera.
Akumulátorové nářadí si zaslouží lepší přípravu na zimu
Zazimování elektrického nářadí má svá pravidla. Podívejte se, jak zazimovat aku nářadí krok za krokem. Akumulátorové nářadí vydrží roky, ale jen pokud mu dopřejete správnou zimní péči. Stačí pár chyb při skladování a na jaře může být baterie výrazně slabší. Krok za krokem tak dává smysl dřív, než přijde první pořádný mráz.
Proč si ženy před spaním pouštějí vraždy?
Vraždy před spaním i cestou do práce. Proč ženy milují true crime a dobrovolně si kazí klidný spánek? True crime není jen o hrůze, ale i o potřebě porozumět tomu, jak a proč se něco stalo. Mnoho žen k němu sahá vědomě, i když ví, že po takovém poslechu nemusí spánek být úplně klidný. Fascinace zločinem má přitom své psychologické kořeny.
Pátek má občas tendenci spojit věci, které na první pohled nemají nic společného. Stávka v televizi, jednání o Ukrajině, rozchod celebrity i otázka, jaké dřevo hřeje nejdéle. A možná právě v tom je dnešní den nejzajímavější – že si člověk musí vybrat, čemu věnuje pozornost, a přitom všechny ty příběhy nějakým způsobem patří k obrazu světa, ve kterém žijeme.