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CENTRUM o páté: Stávka v televizi, jednání o Ukrajině a žena, která zvládá všechno najednou

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Dennívýzva
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Den, ve kterém se o slovo hlásí jak velká politika, tak drobná domácí rozhodnutí. Zatímco v Abú Zabí se má sejít trojice zemí, jejichž jednání může ovlivnit válku na Ukrajině, v Česku se chystá stávka zaměstnanců veřejnoprávních médií. A mezi tím stojí i otázky mnohem blíž domovu: jaké dřevo opravdu hřeje, kam uložit akumulátorové nářadí před zimou a proč si někteří lidé před spaním pouštějí příběhy o vraždách.
Vystrašená žena

Vystrašená žena

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Be Native extra

Pestrý mix článků o zajimavostech z mody, sportu, nakupech, cestovani, ale i o přírodě, historii, vědě, technologiích i každodenním životě. Čtenáři zde najdou kuriozity, nevšední příběhy, podivuhodné objevy i inspiraci k zamyšlení. Články spojuje snaha ukázat, že svět je plný překvapení a stojí...

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