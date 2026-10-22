Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

O2 rozšiřuje Data Pas do dalších destinací, nově pokryje 101 zemí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Mobilní operátoři se snaží nabídnout i speciální balíčky do zahraničí, tedy mimo EU. Spoléhají tak trochu na to, že si zákazník nechce zařizovat novou SIM...
O2 rozšiřuje Data Pas do dalších destinací, nově pokryje 101 zemí

O2 rozšiřuje Data Pas do dalších destinací, nově pokryje 101 zemí

Zdroj: O2
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 22.10.2026 18:42

Reklama
Další články z Dotekomanie.cz
T-Mobile zahajuje vánoční sezónu, láká na slevy až 9 000 Kč
T-Mobile zahajuje vánoční sezónu, láká na slevy až 9 000 Kč
OpenAI představuje ChatGPT Slides. Prezentace vytvoří z konverzace a umožní jejich společné úpravy
OpenAI představuje ChatGPT Slides. Prezentace vytvoří z konverzace a umožní jejich společné úpravy

OpenAI rozšiřuje funkce dostupné v rámci ChatGPT o nový nástroj Slides, který umožňuje vytvářet a upravovat...

YouTube schovává tlačítko „Nelíbí se mi“. Po Shorts mizí i u běžných videí
YouTube schovává tlačítko „Nelíbí se mi“. Po Shorts mizí i u běžných videí

Google na YouTube testuje změnu, která uživatele nepotěší. Tlačítko pro vyjádření nesouhlasu mizí z lišty i...

Coolpad oznamuje svůj první širokoúhlý model Cool X Wide
Coolpad oznamuje svůj první širokoúhlý model Cool X Wide

První širokoúhlý telefon se systémem Android na světě překvapivě vychází z dílny společnosti Coolpad, která...

Android Auto do jakéhokoliv auta zdarma? Stačí starý tablet ze šuplíku
Android Auto do jakéhokoliv auta zdarma? Stačí starý tablet ze šuplíku

Nové rádio s Android Auto může vyjít na několik tisíc korun. Stejného výsledku ale dosáhnete i zdarma,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

Všechny články tohoto autora →
Dotekomanie.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.