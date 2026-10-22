Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

YouTube schovává tlačítko „Nelíbí se mi“. Po Shorts mizí i u běžných videí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Google na YouTube testuje změnu, která uživatele nepotěší. Tlačítko pro vyjádření nesouhlasu mizí z lišty i u klasických videí a přesouvá se do skryté nabídky....
YouTube schovává tlačítko „Nelíbí se mi“. Po Shorts mizí i u běžných videí

YouTube schovává tlačítko „Nelíbí se mi“. Po Shorts mizí i u běžných videí

Zdroj: neowin.net
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 22.10.2026 10:44

Reklama
Další články z Dotekomanie.cz
Coolpad oznamuje svůj první širokoúhlý model Cool X Wide
Coolpad oznamuje svůj první širokoúhlý model Cool X Wide
Android Auto do jakéhokoliv auta zdarma? Stačí starý tablet ze šuplíku
Android Auto do jakéhokoliv auta zdarma? Stačí starý tablet ze šuplíku

Nové rádio s Android Auto může vyjít na několik tisíc korun. Stejného výsledku ale dosáhnete i zdarma,...

Čtyři evropští operátoři spojí síly a chtějí vytvořit alternativu ke Starlinku. Dočkáme se satelitního připojení v mobilu?
Čtyři evropští operátoři spojí síly a chtějí vytvořit alternativu ke Starlinku. Dočkáme se satelitního připojení v mobilu?

Evropští telekomunikační operátoři Deutsche Telekom, Orange, Telefónica a Vodafone plánují společný projekt...

Realme C01 osloví pouze nenáročné
Realme C01 osloví pouze nenáročné

Čínská značka Realme již brzy rozšíří nabídku základních telefonů o zástupce s označením C01. Ze všech...

Samsung chystá velkou proměnu One UI. Systém by se mohl přejmenovat na Galaxy OS
Samsung chystá velkou proměnu One UI. Systém by se mohl přejmenovat na Galaxy OS

Samsung podle dostupných informací chystá jednu z největších změn svého systému za posledních roky....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

Všechny články tohoto autora →
Dotekomanie.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.