YouTube schovává tlačítko „Nelíbí se mi“. Po Shorts mizí i u běžných videí

YouTube schovává tlačítko „Nelíbí se mi“. Po Shorts mizí i u běžných videíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
YouTube schovává tlačítko „Nelíbí se mi“. Po Shorts mizí i u běžných videíZdroj: neowin.net
Článek byl publikován 22.10.2026 10:44
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