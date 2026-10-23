Pokud vám chutnají tato tři jídla, je to příznak blížící se demence

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Představa demence je u většiny lidí podobná: zapomenutá jména, ztracené klíče, bloudění ulicí. Existuje ale forma onemocnění, která paměť zpočátku vůbec nezasáhne. Místo ní mění povahu, úsudek a také chutě. Rodina pak často nechápe, co se s jejím blízkým děje.
Mozek, který ztrácí brzdy
Řeč je o frontotemporální demenci, zkráceně FTD. Postihuje čelní a spánkové laloky, tedy oblasti, v nichž sídlí sebeovládání, plánování, logické uvažování i kontrola impulzů. Nacházejí se tu rovněž centra, která ovlivňují pocit sytosti a vnímání odměny.
Když tamní nervové buňky odumírají, mozek přichází o schopnost říct si dost. Nutkání se přestává krotit a tělo žádá rychlou a intenzivní energii. Rozdíl oproti Alzheimerově chorobě je i ve věku. Zatímco ta zasahuje hlavně seniory po pětašedesátce, FTD se často objevuje mezi 45 a 65 lety, tedy u lidí, kteří pracují a vychovávají dospívající děti.
Protože paměť i orientace zůstávají dlouho v pořádku, okolí podivné chování s demencí nespojí. Bývá pak označeno za krizi středního věku, vyhoření, depresi či jinou psychickou poruchu.
Zrádné je také to, že nemocný své změny nevnímá. Chybí mu sebekritika. Člověk s počínajícím Alzheimerem může být ze zapomínání zoufalý, pacient s FTD své jednání považuje za zcela normální. Nechápe, proč se rodina zlobí nebo proč by měl něco měnit, a k lékaři sám nepůjde. Odhalení tak leží především na blízkých, přátelích či kolezích.
Tři druhy jídla, které prozradí víc, než se zdá
Jedním z prvních varovných signálů je náhlá, nepřekonatelná touha po sladkostech, tučných pokrmech a jídlech bohatých na sacharidy. Nejde o to, že si někdo rád dá čokoládu nebo hranolky. Důležitá je prudká změna ze dne na den, zvlášť u člověka, který podobné věci dřív nevyhledával. Odborně se tento okruh potíží označuje jako hyperoralita a je typický pro behaviorální variantu FTD.
- Sladkosti: kdo celý život odmítal dezerty, sní najednou krabici sušenek, tabulku čokolády či pytlík bonbonů na posezení.
- Tučná a smažená jídla: fast food, uzeniny a smažené pokrmy začnou převažovat nad vyváženou stravou.
- Sacharidy: nemocný neustále sahá po chlebu, pečivu, těstovinách nebo bramborách.
V pokročilejších fázích mohou pacienti zkoušet jíst i nejedlé předměty nebo zkažené potraviny, protože ztrácejí schopnost poznat, co je bezpečné. Nejde o slabou vůli ani rozmazlenost, ale o fyzické a nezvratné poškození mozkové tkáně, které dotyčný vědomě neovlivní.
Změny chutí navíc málokdy přicházejí samy. Doprovází je proměna chování:
- Ztráta empatie: nemocný je chladný k pocitům blízkých a emočně odtažitý.
- Impulzivita: padají zábrany, objevují se vulgární či netaktní poznámky a jednání bez ohledu na následky.
- Apatie: dřívější koníčky končí, hygiena i domácnost se zanedbávají.
- Obsedantní činnosti: hromadění věcí, bezcílné přerovnávání, lpění na pevném rozvrhu.
- Špatné rozhodování: problémy v práci i při správě financí.
Kdy zbystřit a co dělat
Chuť na sladké nebo tučné zná každý. Organismus po nich volá při stresu, nedostatku spánku, hormonálních výkyvech, v těhotenství či při nevhodném jídelníčku. Může jít i o projev cukrovky nebo vedlejší účinek léků. Rozhodující je kontext. Teprve kombinace dramatické změny chutí s výraznou proměnou osobnosti je důvodem k vážnému podezření na neurologické onemocnění.
Lék, který by FTD vyléčil nebo zastavil, zatím neexistuje. Včasná diagnóza má přesto velkou cenu. Rodině vysvětlí, že za chováním stojí nemoc, nikoli zlá vůle, což zmírní pocity viny i konflikty. Umožní také zajistit péči, včas vyřešit právní a finanční záležitosti a naučit se s nemocným bezpečně komunikovat.
Všimnete-li si u blízkého nevysvětlitelné změny povahy spojené s posedlostí jídlem, začněte u praktického lékaře. Ten může poslat pacienta na kognitivní a neurologická vyšetření i zobrazení mozku, například magnetickou rezonanci, která úbytek tkáně v čelních a spánkových lalocích odhalí a pomůže vyloučit léčitelné příčiny. Kolik z nás by si podobné změny u svých nejbližších dokázalo vysvětlit dřív, než se z nich stanou rodinné spory?
Zdroje článku: nhs.uk, pmc.ncbi.nlm.nih.gov, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Farská