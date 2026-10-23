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Pokud vám chutnají tato tři jídla, je to příznak blížící se demence

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Náhlá posedlost určitými jídly může být víc než rozmar. Nemoc, která nezačíná v paměti, mění osobnost.
Pokud vám chutnají tato tři jídla, je to příznak blížící se demence

Pokud vám chutnají tato tři jídla, je to příznak blížící se demence

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 14:30

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