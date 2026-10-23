Dřevěná vařečka položená přes hrnec zastaví přetékání vody. Má to ale háček, o kterém se většinou nemluví

Voda s těstovinami se vzdouvá, bělavá pěna šplhá ke kraji a do přetečení zbývá pár vteřin. Kdo v tu chvíli položí přes hrnec suchou vařečku, často vyhraje. Trik skutečně funguje, potvrzují to Jay Deagon a Gemma Mann, autorky popularizačního výkladu z The Conversation, který přetiskla CQUniversity. Vzápětí ale dodávají podstatnou výhradu: dlouho to nevydrží. Kdo tedy nechává vařečku ležet nad hrncem celých dvanáct minut a diví se, proč sporák stejně skončí politý, používá oblíbený fígl celé roky trochu špatně.
Proč pěna z těstovin, rýže a brambor utíká z hrnce
Samotná prudce vroucí voda po stěnách hrnce obvykle nestoupá. Potíže začínají ve chvíli, kdy do ní přibude surovina, která uvolňuje škrob nebo bílkoviny. Pšeničný škrob z těstovin, rýžový z rýže, ale i bramborový či kukuřičný se chovají podobně: obalují bubliny tenkou vrstvou a zpevňují je. Bubliny pak místo rychlého praskání vrší jedna přes druhou.
Brambory, typická česká příloha, do téhle skupiny podle stejného principu zapadají. Jejich škrob vytváří pěnu obdobně jako ten z těstovin. U mléka hraje hlavní roli bílkovina kasein, která na hladině tvoří pevný film a pěnu dělá ještě odolnější. Proto mléko na plotně přetéká tak záludně rychle.
Hrnec plný stabilní pěny tedy připomíná těsto, které kyne. Stačí pár okamžiků nepozornosti.
Fyzika dřevěné vařečky: chladné dřevo a praskající bubliny
Vařečka se má položit napříč přes horní okraj otevřeného hrnce, přímo do cesty stoupající pěně. Musí být suchá a chladnější než vroucí tekutina. Pak spustí dva souběžné mechanismy.
První souvisí s teplotou. Bubliny ve vroucí pěně jsou naplněné vodní párou. Když se dotknou povrchu chladnějšího než 100 °C, pára v nich zkondenzuje zpět na kapku vody, bublina ztratí objem a splaskne. Tento děj podrobně popisuje fyzik John Rennie v odpovědi na fóru Physics Stack Exchange.
Druhý mechanismus je mechanický. Suché dřevo je porézní a jeho drsný povrch bubliny trhá. Pěna, která narazí na vařečku, se rozpadá dřív, než stihne vylézt přes okraj. Kombinace chladu a pórovitosti dělá z obyčejného kusu bukového dřeva překvapivě účinnou bariéru.
Háček triku: horká a mokrá vařečka přestává stačit
Obě výhody dřeva jsou dočasné. Vařečka nad bublajícím hrncem se postupně zahřívá, nasakuje párou a obaluje se lepkavou škrobovou nebo bílkovinnou pěnou. Jakmile se její teplota přiblíží teplotě vroucí vody a póry zaplní vlhkost, ztratí chladný povrch i suchou drsnost. Pěna ji pak zkrátka přeleze.
Přesný počet minut nikdo stanovit nedokáže, záleží na hrnci, výkonu plotny i množství škrobu. Spolehlivější jsou viditelné signály:
- vařečka je na dotek horká,
- je zjevně mokrá nebo pokrytá pěnou,
- bubliny už stoupají přes ni a kolem ní.
V tu chvíli je čas snížit výkon, obsah promíchat, hrnec na okamžik odsunout nebo vyměnit vařečku za suchou.
Podobně se dá vysvětlit, proč kovová lžíce nefunguje stejně. Kov sice část bublin fyzicky naruší, jenže teplo vede výborně. Učebnice fyziky OpenStax řadí kovy mezi dobré vodiče, kdežto dřevo a plasty mezi slabé. Lžíce se tak nad hrncem rozpálí během chvilky a svou výhodu chladnější překážky ztratí mnohem dřív než dřevo. Plast a silikon vedou teplo pomaleji než kov a mohly by se chovat podobně jako dřevo, mechanismus je ovšem nejlépe popsaný právě u suché dřevěné vařečky.
Má to i druhou stránku. Dřevěné náčiní vlhkost nesnáší. Podle příručky Oklahoma CareerTech dřevo ve vodě bobtná a kroutí se, horko v myčce ho zase vysušuje a časem praská. Vařečka, která denně dlouhé minuty visí nad párou, tak stárne rychleji. Po použití ji stačí ručně umýt, hned osušit a nenechávat ji máčet ve dřezu.
Větší hrnec a menší plamen ochrání sporák spolehlivěji
Podle nás funguje vařečka nejlépe jako krátká pojistka pro chvíli, kdy odběhnete k telefonu nebo krájíte cibuli. Za správně zvolený hrnec a hlídání plotýnky ji ovšem nevyměníte. Účinnější obrana stojí na několika jednoduchých krocích:
- Prostornější hrnec. Pěna potřebuje místo, kde se může vzdouvat. Barilla k vaření těstovin doporučuje velký hrnec a časté míchání, které navíc brání slepování těstovin ke dnu.
- Nižší výkon. Kulinářský návod UCANR / ChopChop radí po opětovném dosažení varu stáhnout plotýnku na střední stupeň.
- Bez poklice. Poklice zadržuje páru i teplo a pěnu žene vzhůru. Z odkrytého hrnce pára volně uniká a pěna se drží klidněji.
Na typu sporáku samotný trik nezávisí, celý děj probíhá nahoře v hrnci. Liší se však následky přetečení. Na plynu může rozlitá voda zhasit hořák, mezi možné příčiny zhasínání to řadí i výrobce KitchenAid. U sklokeramiky a indukce hrozí hlavně připečené zbytky. Výrobce desek SCHOTT CERAN doporučuje uklidit je co nejdřív a u sladkých tekutin jednat okamžitě, protože cukr může povrch poškodit. Na indukci se přetečené jídlo připaluje méně, protože deska zůstává chladnější. Abrazivní houbičky na sklokeramiku nepatří a hrnce je lepší zvedat než posouvat, zrnka soli by mohla sklo poškrábat.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková