Android Auto do jakéhokoliv auta zdarma? Stačí starý tablet ze šuplíku

Nové rádio s Android Auto může vyjít na několik tisíc korun. Stejného výsledku ale dosáhnete i zdarma, pokud vám doma leží starý tablet či telefon. Vyzkoušel jsem to s dvanáct let starým tabletem v autě bez bluetooth rádia a Android Auto fungovalo velmi dobře. Máme pro vás návod.
Bez nového rádia a bez placení
Navigace na velkém displeji, Spotify jedním dotykem nebo třeba čtení zpráv nahlas. Android Auto je dnes v nových autech samozřejmostí, ale české ulice brázdí statisíce aut, která o něm nikdy ani neslyšela. Jejich majitelé tak ťukají na telefonu v držáku na mřížce ventilace či přemýšlejí o koupi nového rádia s Android Auto. Jde to však i jinak.
Skoro každému někde leží starý tablet či telefon, který už nestojí za nic a pouze čeká na to, až někdy konečně skončí v elektroodpadu. Právě z takového zařízení se však dá udělat displej pro Android Auto, zdarma, bez zásahu do auta a za odpoledne.
Dvanáctiletý tablet jako displej pro Android Auto, zdroj: Dotekománie
Hodí se to každému, kdo má starší auto bez chytrého infotainmentu, telefon s Androidem a nechce utrácet za nové rádio. Výhodou je také zvýšená bezpečnost, jelikož je Android Auto přímo navržené, aby co nejméně rozptylovalo řidiče. Má velká tlačítka, omezenou nabídku aplikací a hlasové ovládání. Rozhodně je tak lepší než ťukání do telefonu na držáku.
Vyzkoušel jsem to s dvanáct let starým tabletem Lenovo Yoga Tablet 2, který poslední roky pouze ležel ve skříni a v současném stavu se po odpojení nabíjecího kabelu okamžitě vypne (kabel na fotce slouží pouze k napájení). Funguje to překvapivě dobře.
Jak to funguje
Celá věc je funkční díky open source aplikaci Open Headunit, která se tváří jako palubní jednotka auta. Veškerou práci pak odvádí váš současný telefon a staré zařízení pak funguje pouze jako displej a sbírá dotyky.
Hlavní telefon potřebuje Android 11 nebo vyšší. Tabletu nebo starému telefonu bude stačit Android 5.0. Můj Lenovo Yoga Tablet 2 tak přesně prošel. Aplikace Open Headunit je pak dostupná zdarma na Githubu.
Co budete potřebovat:
- hlavní telefon s Androidem 11 a vyšším;
- starý tablet nebo telefon s Androidem 5.0 a vyšším;
- držák a napájení do auta;
- bluetooth transmitter nebo AUX kabel (pokud nemáte v autě bluetooth rádio).
Dvanáctiletý tablet jako displej pro Android Auto, zdroj: Dotekománie
Jak na to
- Na starém zařízení nejprve budete muset povolit instalaci z neznámých zdrojů v nastavení zabezpečení.
- Na tomto odkazu na Github si pak stáhněte soubor .apk, jednodušší to bude na PC, na tablet pak soubor můžete poslat třeba emailem či jednoduše spojit zařízení kabelem a soubor přetáhnout, poté otevřít a nainstalovat.
- Na hlavním telefonu vyhledejte v nastavení Android Auto a desetkrát klepněte na verzi, čímž aktivujete vývojářské možnosti.
- Ve stejném nastavení Android Auto klepnete vpravo nahoře na tři tečky a zvolíte možnost „Spustit server hlavní jednotky“.
- Spárujte staré zařízení s hlavním telefonem přes bluetooth, na tabletu spustíte staženou aplikaci Open Headunit, projdete úvodní nastavení a zvolte WiFi. Aplikace vytvoří sít Wi-Fi Direct, ke které se hlavní telefon připojí.
Po projití tohoto procesu by už mělo naběhnout Android Auto přímo ve vašem tabletu či starém telefonu. Zvuk se pak přehrává ze starého zařízení, ne z telefonu. Pokud tedy vaše auto nedisponuje bluetooth rádiem, pro poslech hudby spárujte svůj bluetooth transmitter se starým zařízením, na kterém běží Android Auto.
Kdybyste se náhdou zasekli u nějakého kroku, dejte nám vědět v komentářích a zkusíme vám pomoci.