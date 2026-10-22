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Android Auto do jakéhokoliv auta zdarma? Stačí starý tablet ze šuplíku

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Dennívýzva
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Nové rádio s Android Auto může vyjít na několik tisíc korun. Stejného výsledku ale dosáhnete i zdarma, pokud vám doma leží starý tablet či telefon....
Android Auto do jakéhokoliv auta zdarma? Stačí starý tablet ze šuplíku

Android Auto do jakéhokoliv auta zdarma? Stačí starý tablet ze šuplíku

Zdroj: Dvanáctiletý tablet jako displej pro Android Auto, zdroj: Dotekománie
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 06:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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