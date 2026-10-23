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Čtyři české hrady stojí na místech, kde je geologie podivná. Puklina ve skále, čedičové rohy i zazděné kostry mají společného jmenovatele

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Trosky trůní na dvou sopouších starých 16,5 milionu let. S Houskou, Sovincem a Jindřichovým Hradcem tvoří letní trasu, kde skála a pověst splývají v jedno.
Čtyři české hrady stojí na místech, kde je geologie podivná. Puklina ve skále, čedičové rohy i zazděné kostry mají společného jmenovatele

Čtyři české hrady stojí na místech, kde je geologie podivná. Puklina ve skále, čedičové rohy i zazděné kostry mají společného jmenovatele

Zdroj: Jan Tichý / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 23.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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