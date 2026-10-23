Po smrti manželky skončil na psychiatrii, teď se uzavřel světu. Marcel Zmožek ukončil kariéru, rodina promluvila

Po smrti manželky skončil na psychiatrii, teď se uzavřel světu. Marcel Zmožek ukončil kariéru, rodina promluvilaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Po smrti manželky skončil na psychiatrii, teď se uzavřel světu. Marcel Zmožek ukončil kariéru, rodina promluvilaZdroj: Nextfoto
Článek byl publikován 23.10.2026 15:01
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Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...Všechny články tohoto autora →
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