Praha vrací cenové stropy pro klasické taxi, zrušení vydrželo jen krátce

Praha se po krátké pauze vrací k cenové regulaci klasických taxíků s taxametrem, protože po zrušení stropů přišly stížnosti na nepřiměřeně vysoké účtované částky. Pražský magistrát zdůvodňuje návrat maximálních cen tím, že samotný trh podle něj nedokázal zákazníky dostatečně ochránit. Mluvčí magistrátu Vít Hofman uvedl, že úřad řešil množství stížností na účtování nepřiměřeně vysokých cen za přepravu. Opětovné nastavení limitů označil za opatření ve veřejném zájmu, které bylo nutné přijmout bez zbytečného odkladu.
Regulace zmizela krátce po srpnovém zdražení
Ještě od 1. srpna platil v Praze pro klasické taxíky nový cenový strop 42 korun za kilometr. Předtím bylo maximum 36 korun. Do konce září zároveň platily limity 70 korun za nástup a 7 korun za minutu čekání. Od 1. října ale cenový výměr skončil a s ním i městská regulace pro vozy s taxametrem.
Změna působila neobvykle i kvůli časové ose. Zrušení cenového stropu podepsal ředitel pražského magistrátu Tomáš Havel už 29. července, tedy ještě předtím, než začala platit srpnová sazba 42 korun za kilometr. Rozhodnutí se následně objevilo v Cenovém věstníku ministerstva financí.
Okolo toho, kdo zrušení regulace inicioval, panovaly rozpory. Magistrát uváděl, že šlo o rozhodnutí vedení města, podobně se vyjadřovala i úřednická část úřadu. Náměstek pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů to odmítl. Tvrdil, že cenová regulace taxislužby se už téměř dva roky neřeší politickým rozhodnutím rady, ale opatřením obecné povahy v gesci úřadu, konkrétně odboru daní, poplatků a cen. Podle něj pouze požádal odbor o přípravu podkladů pro další debatu v městských komisích a výborech.
Pro cestující byl rozdíl vidět okamžitě
Po zrušení limitu si provozovatelé klasických taxíků mohli určit vlastní sazby. Povinností zůstalo zveřejnit je viditelně na dveřích vozu. Právě to je pro cestující zásadní rozdíl proti době, kdy maximum určovalo město. Kdo si vzal nejbližší taxi na ulici, mohl narazit na cenu výrazně vyšší, než na jakou byli Pražané i turisté zvyklí.
Objevily se například ceníky se sazbou 78 korun za kilometr, ale také informace o vozech s cenou 150 korun za kilometr a 100 korun za nástup. Pro představu: deset kilometrů jízdy s pěti minutami čekání vycházelo při dřívějších limitech nejvýše na 525 korun. Při sazbě 150 korun za kilometr, stokorunovém nástupu a čekání za 7 korun za minutu by stejná cesta mohla stát 1 635 korun.
Ještě výraznější rozdíl je vidět na cestě z Letiště Václava Havla na Václavské náměstí. Při délce 21 kilometrů mohla při sazbě 150 korun za kilometr a nástupu za 100 korun vyjít bez započtení čekání na 3 250 korun. Při předchozím stropu by maximum bez čekání činilo 952 korun. Pro srovnání, aplikace Bolt nabízela 10. října stejnou trasu zhruba za 400 korun a autobus Airport Express stojí 200 korun.
Aplikace jsou v jiném režimu než taxi na ulici
Návrat cenového stropu se týká klasických taxíků s taxametrem. Aplikace typu Uber, Bolt nebo Liftago stojí mimo tento pražský režim. Cenová regulace alternativních taxislužeb byla podle magistrátu zrušena ministerstvem financí k začátku roku 2025. Důvodem je odlišný způsob objednání: zákazník v aplikaci obvykle zná cenu předem a může ji porovnat s jinou nabídkou.
U taxíku zastaveného na ulici je situace jiná. Cestující často neví, kudy přesně pojede ani jak dlouho cesta potrvá, a cenu si musí odvodit ze sazeb na dveřích. Právě na tuto slabinu magistrát upozorňoval už při dřívější obhajobě regulace. Zranitelnější mohou být lidé bez chytrého telefonu, senioři nebo návštěvníci města, kteří se v Praze neorientují.
Co si před jízdou pohlídat
I po návratu regulace se vyplatí věnovat ceně pozornost ještě před nástupem. Ceník má být viditelně umístěn na předních dveřích vozu. Pokud sazba neodpovídá očekávání, je bezpečnější zvolit jiný vůz, telefonický dispečink nebo aplikaci, kde je cena známá předem.
Řidič klasického taxíku musí po jízdě vydat doklad vytištěný z taxametru. Ten je dobré si uschovat, zvlášť pokud má cestující pochybnosti o účtované částce. Právě doklad je základní oporou pro případnou stížnost.
Taxikáři dlouhodobě namítali, že dřívější limity neodpovídaly růstu nákladů. Cenový strop byl v Praze více než deset let na 28 korunách za kilometr, v roce 2020 se zvýšil na 36 korun a letos v srpnu na 42 korun. Komora provozovatelů taxislužby označila poslední zvýšení za nedostatečné a upozorňovala na inflaci od roku 2020. Magistrát teď ale dává přednost ochraně zákazníků před případy, kdy se cena po zrušení limitů výrazně utrhla.