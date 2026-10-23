Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Praha vrací cenové stropy pro klasické taxi, zrušení vydrželo jen krátce

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Po několika týdnech bez limitů mohly některé jízdy po Praze vyjít násobně dráž. Magistrát kvůli stížnostem obnovuje maximální sazby pro taxíky s taxametrem.
Praha vrací cenové stropy pro klasické taxi, zrušení vydrželo jen krátce

Praha vrací cenové stropy pro klasické taxi, zrušení vydrželo jen krátce

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 23.10.2026 14:49

Reklama
Další články z Trendy svět
Do ulic půjde 70 tisíc policistů: Paříž před protesty zavírá metro, muzea i obchody
Do ulic půjde 70 tisíc policistů: Paříž před protesty zavírá metro, muzea i obchody
ČT a ČRo čeká nestandardní vysílání. Spor o poplatky míří do Sněmovny
ČT a ČRo čeká nestandardní vysílání. Spor o poplatky míří do Sněmovny

Zaměstnanci veřejnoprávních médií chtějí protestovat přímo ve vysílání. Vadí jim plán převést financování...

Vyšší než Eiffelovka a viditelné zdaleka. Nyní půjde legendární česká stavba k zemi
Vyšší než Eiffelovka a viditelné zdaleka. Nyní půjde legendární česká stavba k zemi

Liblické stožáry i skipová věž Dolu ČSA desítky let určovaly panorama. Po ztrátě využití a kvůli drahé...

Bouře Austen míří k Evropě. Silný vítr o víkendu zasáhne i část Česka
Bouře Austen míří k Evropě. Silný vítr o víkendu zasáhne i část Česka

Austen rychle sílí nad Atlantikem a v pátek potrápí Británii i sever Francie. Do Česka dorazí o víkendu jen...

Důležitý lék začne v Česku brzy chybět. Výpadek potrvá několik měsíců, dodávky se vrátí až v létě
Důležitý lék začne v Česku brzy chybět. Výpadek potrvá několik měsíců, dodávky se vrátí až v létě

Pacienti v České republice se musí připravit na dlouhodobé omezení dostupnosti jednoho z léků používaných...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...

Všechny články tohoto autora →
Trendy svět
Další články z kategorie Praha
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPraha
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.