Samsung slibuje AI shrnutí notifikací, které vám ušetří čas. Dva týdny testu odhalily, že někdy úplně selhává

Řada Galaxy S26, která se začala prodávat 11. března 2026, přinesla v rámci Galaxy AI funkci Notification highlights, česky Nejdůležitější oznámení. Samsung u ní slibuje dvě hlavní výhody: řazení důležitých a časově citlivých upozornění na začátek panelu oznámení a stručná shrnutí zpráv z chatů přímo v oznámeních, aniž by uživatel musel otevírat jednotlivé konverzace. Zpracování probíhá přímo v telefonu. Výrobce slibuje „rychlejší přístup k podstatě zprávy“, konkrétní údaje o tom, kolik času funkce skutečně ušetří, ale neuvádí. Jde tedy o příslib, nikoli o doložený výsledek měření.
Právě tento příslib se rozhodl ověřit redaktor Oluwaniyi Raji z Android Police v rámci dvoutýdenního testu, jehož výsledky publikoval server Techy101 v říjnu 2026. Závěr? V soukromých konverzacích funkce funguje dobře. V rušných skupinových chatech na WhatsAppu a Telegramu však shrnutí opakovaně ztrácela důležité informace, především jména lidí, kteří po uživateli něco požadovali.
Kde to funguje a kde ne
Test probíhal na telefonu Galaxy S26 Ultra a zahrnoval desítky soukromých konverzací a několik stovek zpráv ve skupinových chatech na WhatsAppu a Telegramu. V konverzacích mezi dvěma lidmi shrnutí podle autora testu spolehlivě plnila tři základní úkoly: informovala o tom, kdo píše, co potřebuje a zda je nutné reagovat. Uživatel tak mohl rychle získat přehled o obsahu zprávy, aniž by musel otevírat celou konverzaci.
Ve skupinových chatech byly výsledky horší. Shrnutí sice často zachytila hlavní téma, například termín schůzky nebo sdílený odkaz na dokument, pravidelně z nich ale vypadávalo jméno odesílatele. Uživatel tak sice zjistil, že se ve skupině něco řeší, nemusel však poznat, kdo konkrétně co potřebuje. Pokud chtěl získat potřebný kontext, musel chat stejně otevřít. Výhoda v podobě rychlejšího přehledu se tím částečně vytrácela.
Podle výsledků testu nešlo jen o ojedinělý výpadek, ale o opakující se problém v určitém typu komunikace. Funkce tedy není obecně nepoužitelná, pro lidi, kteří většinu komunikace řeší v aktivních skupinových chatech, však zatím slouží spíše jako orientační přehled než jako plnohodnotná náhrada čtení zpráv.
Proč skupiny AI zlomí
Samsung veřejně neposkytuje podrobné technické vysvětlení, proč shrnutí ve skupinových konverzacích někdy opomíjejí jména odesílatelů. Oficiální dokumentace však popisuje způsob fungování, který může část těchto problémů vysvětlovat. Funkce nevychází z kompletní historie konverzace přímo v chatovací aplikaci. Pracuje s nepřečtenými oznámeními a historií notifikací za posledních 24 hodin.
Důležitou roli hraje také časování. Podle popisu funkce čeká systém u soukromých konverzací tři minuty, než vytvoří shrnutí. U skupinových chatů je tato prodleva devět minut a každá nová příchozí zpráva časovač znovu spustí. V aktivní skupině tak může během jednoho intervalu přijít řada zpráv od různých lidí, které se týkají několika témat. Při jejich shrnování pak může dojít ke ztrátě důležitých souvislostí, například informace o tom, kdo konkrétní požadavek vznesl.
Funkce má navíc několik podmínek, které ovlivňují její dostupnost:
- Obrazovka telefonu musí být vypnutá a úroveň nabití baterie musí dosahovat alespoň 30 %.
- Nesmí být aktivní úsporný režim.
- Jazyk oznámení musí odpovídat systémovému jazyku telefonu.
- Zpráva musí obsahovat dostatek textu; Samsung uvádí orientační hranici kolem 200 znaků.
- Používaná aplikace musí být podporovaná. Patří mezi ně například WhatsApp, Telegram, Messenger, Signal, Discord nebo Teams.
Pro české uživatele je zásadní ještě jedna podmínka: čeština mezi podporovanými jazyky funkce Notification highlights není. Samsung CZ uvádí například angličtinu, němčinu, polštinu, francouzštinu a španělštinu, ale češtinu nikoli. To ovšem neznamená, že Galaxy AI jako celek češtinu nepodporuje. Některé další funkce této platformy už češtinu podporují. Omezení se týká konkrétně shrnování oznámení.
Samsung vs. Google: kdo to dělá líp?
Přímý srovnávací test funkce Samsungu s obdobným řešením v telefonech Pixel zatím není k dispozici. Porovnání dostupných funkcí ale nabízí zajímavý pohled. Samsung podporuje širší škálu jazyků a uvádí delší seznam kompatibilních aplikací. Google naopak omezuje AI shrnování oznámení na telefony Pixel 9 a novější, s výjimkou levnější řady A, a podle dostupných informací podporuje pouze angličtinu a japonštinu.
Google svou funkci od začátku představuje s jiným důrazem. V oficiálním blogovém příspěvku Pixel Drop z listopadu 2025 ji popisuje jako pomoc při orientaci v delších konverzacích a rušných skupinových chatech. Jde tedy o scénář, ve kterém měl Samsung podle popsaného testu problémy.
Bez přímého srovnávacího testu však nelze spolehlivě říct, zda Google tuto situaci zvládá lépe. Rozdíl v prezentaci funkcí sám o sobě není důkazem jejich rozdílné kvality. Přesto je zajímavé, že Samsung nabízí podporu více jazyků a aplikací, ale právě ve skupinových konverzacích, kde může být automatické shrnutí nejpřínosnější, naráží na zřetelné omezení.
Pro koho má Notification highlights smysl
Funkce není dostupná pouze na modelu Galaxy S26 Ultra. Podporuje ji celá řada Galaxy S26, tedy také základní Galaxy S26 a Galaxy S26+. Od května 2026 se navíc začala rozšiřovat aktualizace One UI 8.5 i na starší zařízení Galaxy. Konkrétní dostupnost funkce se však může lišit podle modelu, verze systému a regionu.
Zapnutí funkce dává smysl především lidem, kteří komunikují převážně v soukromých konverzacích a chtějí rychle zjistit, co jim kdo píše, aniž by museli otevírat každou zprávu. Pro uživatele, jejichž hlavním komunikačním kanálem jsou rušné skupiny na WhatsAppu nebo Telegramu, je zatím vhodnější vnímat ji jako doplněk, který upozorní na nové dění, nikoli jako plnohodnotnou náhradu čtení zpráv.
Samsung neuvádí konkrétní údaje o vlivu této funkce na výdrž baterie a bez nezávislého měření nelze její energetickou náročnost spolehlivě vyčíslit.
Výrobce sám upozorňuje, že shrnutí „nemusí být vždy přesná“. Konkrétní plán na odstranění problému se jmény odesílatelů ve skupinových chatech však veřejně neoznámil. Je možné, že budoucí aktualizace funkci v tomto ohledu vylepší, zatím to ale není potvrzené. Výsledky popsaného testu ukazují, že Notification highlights může být užitečným pomocníkem, má však jasně vymezené slabé místo, které je dobré znát ještě předtím, než se na něj začnete spoléhat.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman