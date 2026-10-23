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Samsung slibuje AI shrnutí notifikací, které vám ušetří čas. Dva týdny testu odhalily, že někdy úplně selhává

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Samsung v One UI 8.5 přidal funkci Notification highlights, která má pomocí AI zkrátit čas strávený čtením notifikací. Test ale ukázal trhlinu.
Android mobil Samsung Galaxy S26 Ultra na stole

Android mobil Samsung Galaxy S26 Ultra na stole

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 23.10.2026 11:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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