Etzler, Zima a Badinková se ostře pustili do internetových kritiků: Sprosté urážky nemilosrdně blokují

Karel Zima vymyslel Crowd Šou. Kristýna Badinková a Karel Zima mají Crowd Šou. Karel Zima a Kristýna Badinková. Karel Zima a Kristýna Badinková. Karel Zima, Kristýna Badinková a Miroslav Etzler promluvili o sociálních sítích. Kristýna Badinková s dcerou. Miroslav Etzler má sociální sítě rád. Miroslav Etzler a David Máj. Karel Zima, Miroslav Etzler, Kristýna Badinková a David Máj. Karel Zima a Miroslav Etzler. Karel Zima, Kristýna Badinková, Miroslav Etzler a David Máj v Crowd Šou. Karel Zima, Kristýna Badinková, Miroslav Etzler a Robert Máj v Crowd Šou.
Sociální sítě nejsou jen pro mladé. Miroslav Etzler (61), Karel Zima (54) a Kristýna Badinková (43) pro Aplausin.cz promluvili o svém působení na Instagramu. Přiznali, jak se vypořádávají s nenávistnými komentáři, a prozradili, proč si svůj obsah spravují sami. Na sprosté kritiky mají přitom jednoduchý recept.
Etzler zbožnuje Instagram
Miroslav Etzler má sociální sítě rád. Nachází tam inspiraci i u hollywoodských hvězd.
"Mám asi 47 000 sledujících. A sleduji tam třeba Anthonyho Hopkinse. Jemu táhne na devadesát a má Instagram, kde třeba pouští AC/DC a tančí u toho. Když se ho ptali, proč to má, tak řekl, že nechce ztratit kontakt s mladými lidmi," uvedl Etzler pro Aplausin.cz.
Právě možnost komunikovat s mladší generací považuje za jednu z největších výhod sociálních sítí.
"Myslím, že kvůli tomu mám sociální sítě. Dozvídám se tam věci, o kterých bych třeba vůbec nevěděl. Lidé mi tam píšou strašně fajn věci," pokračoval. Za jeho příspěvky však nestojí žádný tým odborníků, veškerý obsah si vymýšlí sám. Stejný přístup mají také jeho herečtí kolegové Karel Zima a Kristýna Badinková. Kritiky blokují
Přestože sociální sítě přinášejí i pořádnou dávku nenávisti, trojice herců si z nepříjemných komentářů těžkou hlavu nedělá.
"Oni vždycky říkají, že nesou strašně moc zlého a taky strašně moc dobrého. Myslíme si, že nesou hlavně to dobré. Protože každý, kdo už to má v hlavě srovnané, to zlé prostě odstrkuje. Když tam napíše někdo ‚ty čur*ku jeden‘, tak ho okamžitě blokujeme," zaznělo během rozhovoru.
Herci se shodli, že nemá smysl s internetovými útočníky ztrácet čas.
"Nebudeme nikoho přesvědčovat o tom, že to myslíme normálně. Když někdo prostě napíše ‚ty starý hňupe, co tady děláš‘, tak budeme těžko říkat, že se cítíme na šestnáct," vysvětlili s nadhledem. Etzler překvapil v netradiční talk show
Trojice se společně objevila také v projektu Crowd Šou, za kterým stojí právě Karel Zima a Kristýna Badinková. Jejich talk show má přitom netradiční koncept.
"Je to talk show, ve které má náš host ještě svého hosta. Nemusí to být nikdo z branže, může to být příbuzný, soused, exmanželka, kdokoliv. A my se jich pak třeba ptáme, co spolu prožili, co je spojuje a proč si ho pozvali," vysvětlil Zima pro Aplausin.cz.
Tentokrát pozvání přijal právě Miroslav Etzler, který si s sebou přivedl Davida Máje. Oblíbení herci tak ukázali, že se nebojí nejen otevřeně mluvit o sociálních sítích, ale také odhalovat zajímavosti ze svého soukromí. Crowd Šou se pravidelně koná v prostorách Crowd Café.
Zdroj: Aplausin.cz