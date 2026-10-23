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Etzler, Zima a Badinková se ostře pustili do internetových kritiků: Sprosté urážky nemilosrdně blokují

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Sociální sítě nejsou jen pro mladé. Miroslav Etzler (61), Karel Zima (54) a Kristýna Badinková (43) pro Aplausin.cz promluvili o svém působení na Instagramu. Přiznali, jak se vypořádávají s nenávistnými komentáři, a prozradili, proč si svůj obsah spravují sami. Na sprosté kritiky mají přitom jednoduchý recept.
Karel Zima, Kristýna Badinková a Miroslav Etzler promluvili o sociálních sítích.

Karel Zima, Kristýna Badinková a Miroslav Etzler promluvili o sociálních sítích.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 14:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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