Kaufland, Lidl i Tesco v tichosti stáhly milovanou potravinu Čechů. Lidé volají po návratu

Dvě příchutě, které lidem chybějí
Slané, paprikové nebo šunkové brambůrky seženete v obchodech poměrně snadno. Kdo si ale oblíbil výraznější chutě Hovězí na cibulce a Uzené s křenem od značky Bohemia Chips, má smůlu. Tyto dvě varianty tradičních českých brambůrků už výrobce před lety vyřadil z nabídky.
Nejde přitom o žádnou novinku posledních týdnů. Zákazníci se s jejich zmizením potýkají několik let a někteří se stále nevzdávají naděje, že se oblíbené příchutě vrátí. Svědčí o tom i internetová petice, kterou založil Jan Havlík.
Proč už brambůrky v regálech nejsou? A existuje šance, že si je lidé znovu koupí?
Obchody je nepřestaly prodávat svévolně
Když z nabídky supermarketu zmizí oblíbený výrobek, může to vypadat, jako by se pro něj obchodní řetězec jednoduše rozhodl nemít místo. V tomto případě ale stojí za změnou sortimentu výrobce, společnost Intersnack, která značku Bohemia Chips vlastní.
Firma své portfolio průběžně obměňuje podle toho, jak se jednotlivým příchutím daří na trhu. Právě slabší prodeje byly důvodem, proč skončily i varianty Hovězí na cibulce a Uzené s křenem.
To, že určitý výrobek chutná velkému množství lidí, totiž automaticky neznamená, že se ho prodává dost na to, aby se jeho výroba vyplatila. Rozhodující je celkový zájem zákazníků, nikoli jen obliba mezi skalními příznivci.
Podobné změny jsou u potravinářských značek běžné. Výrobci zkoušejí nové příchutě, sledují prodeje a podle výsledků rozhodují, které výrobky si v sortimentu ponechají. Některé se udrží dlouhá léta, jiné po čase zmizí, i když na ně část zákazníků nedá dopustit.
Petice má tisíce podpisů
Lidé, kteří by si obě příchutě rádi koupili znovu, se rozhodli dát svůj názor najevo. Na webu Petice.com vznikla výzva s názvem „Chceme zpátky brambůrky Hovězí na cibulce a Uzené s křenem!“.
Jejím autorem je Jan Havlík a cílem je přesvědčit společnost Intersnack, aby výrobu obou variant obnovila. Petice vznikla už v prosinci 2020 a její podpora postupně přesáhla hranici 5 600 podpisů.
Mezi podepsanými jsou lidé, kteří si na konkrétní příchutě pamatují dlouhá léta a spojují si je i s osobními vzpomínkami.
„Podepisuji, protože mě zrušení nejlepší příchutě ranilo na osobní a emoční úrovni,“ uvedl podle Českobudějovického deníku nespokojený konzument Jiří Hájek.
Právě podobné reakce ukazují, že u některých potravin nejde jen o samotnou chuť. Lidé se k nim vracejí i ve vzpomínkách na dobu, kdy je běžně kupovali.
Vrátí se ještě někdy do obchodů?
Samotná petice zatím kýžený výsledek nepřinesla. Výrobce se k požadavkům zákazníků vyjadřoval už v roce 2021. Tehdy marketingová manažerka společnosti Intersnack Helena Veselá vysvětlila, že firma nabídku značky průběžně upravuje podle trendů a výsledků prodejů jednotlivých příchutí.
Návrat obou variant v té době neplánovala. Zároveň ale nevyloučila, že by se v budoucnu mohly znovu objevit, pokud o ně spotřebitelé projeví dostatečný zájem.
Od té doby se však nepodařilo dohledat novější veřejné oznámení výrobce, které by potvrzovalo obnovení výroby nebo konkrétní termín návratu. Ani samotná existence petice proto není důkazem, že se brambůrky chystají zpět do regálů.
Naděje přesto úplně nezmizela. Výrobci potravin čas od času vracejí starší výrobky nebo uvádějí na trh limitované edice. Zda se podobného překvapení dočkají také příznivci Hovězího na cibulce a Uzeného s křenem, ale zatím zůstává otevřen
Zdroje článku: petice.com, prazskyden.cz, ceskobudejovicky.denik.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková