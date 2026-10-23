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Kaufland, Lidl i Tesco v tichosti stáhly milovanou potravinu Čechů. Lidé volají po návratu

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Hovězí na cibulce a Uzené s křenem. Dvě příchutě brambůrků Bohemia Chips, které si zákazníci oblíbili, před několika lety zmizely z obchodů. Za jejich návrat bojují lidé dokonce peticí. Výrobce ale zatím žádný návrat nepotvrdil.
Kaufland, Lidl i Tesco v tichosti stáhly milovanou potravinu Čechů. Lidé volají po návratu

Kaufland, Lidl i Tesco v tichosti stáhly milovanou potravinu Čechů. Lidé volají po návratu

Zdroj: pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 14:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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