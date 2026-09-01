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Levný spotřebič, drahé soukromí. Co všechno o domácnosti vědí vysavače, televize nebo chůvičky

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Robotický vysavač zná půdorys bytu, chytrá televize sleduje divácké návyky a dětská chůvička přenáší obraz i zvuk z jedné z nejcitlivějších částí domácnosti. Při nákupu připojených spotřebičů proto už nestačí porovnávat pouze cenu, výkon a počet funkcí. Důležité je také vědět, jaká data zařízení shromažďuje, kam je odesílá a jak dlouho bude výrobce poskytovat bezpečnostní aktualizace. Zvláštní obezřetnost je na místě u levných výrobků nejasného původu a zařízení napojených na cloudové služby mimo evropské právní prostředí.
Vysavač Karcher

Vysavač Karcher

Zdroj: Karcher
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úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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