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Zateplení starého domu bez rizika plísně? Řešení je ve výběru správného izolantu

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Mnozí majitelé starších rodinných domů řeší podobné dilema. Fasáda je studená, účty za topení rostou a na místě by tedy byla rekonstrukce. Zároveň si ale pamatují, že jejich rodiče nebo prarodiče měli se zateplením špatnou zkušenost – po instalaci polystyrenu se ve zdivu začala držet vlhkost a koutech pokojů se objevila plíseň. Obava, že se to zopakuje, tak často vede k tomu, že se rekonstrukce na roky odloží.
Zateplení domu

Zateplení domu

Zdroj: Saint-Gobain
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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