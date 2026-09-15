Clippers za Leonarda přišli o pět draftových jedniček. Teď přišli i o Leonarda a musí znovu stavět budoucnost

Pro Clippers je ale obchod mnohem nepříjemnější tečkou: končí Leonardova éra právě ve chvíli, kdy klub kvůli trestu NBA přišel o pět budoucích prvních voleb draftu. Kawhi Leonard se vrací na místo, kde prožil jednu z nejpodivuhodnějších sezon moderní NBA. V roce 2019 přišel do Toronta, během několika měsíců dovedl Raptors k jejich prvnímu a zatím jedinému titulu, získal cenu pro nejužitečnějšího hráče finále a okamžitě odešel do Los Angeles.
O sedm let později je zpátky.
Toronto za pětatřicetiletou hvězdu posílá Clippers Brandona Ingrama, Gradeyho Dicka, dvě nechráněné volby v prvním kole draftu, možnost výměny jedniček a dvě volby ve druhém kole. Obchod byl dohodnut už na konci června, NBA jej ale během vyšetřování Clippers pozastavila. Teprve po uzavření kauzy dostaly oba kluby možnost transakci dokončit.
Na první pohled je to nádherná návratová story. Leonard znovu v Torontu, klubová legenda zpět v červeném dresu, vzpomínky na rok 2019. Jenže mnohem zajímavější příběh leží na opačné straně obchodu. Clippers totiž během několika týdnů nepřišli jen o svého nejlepšího hráče. Přišli také o velkou část prostředků, kterými by ho za normálních okolností nahrazovali.
Leonardova éra měla skončit přestavbou. Liga Clippers část stavebního materiálu sebrala
NBA po ročním vyšetřování dospěla k závěru, že Clippers obcházeli platový strop prostřednictvím mimoklubových příjmů spojených s Leonardem. Podle zjištění ligy šlo mimo jiné o 28milionovou smlouvu s firmou Aspiration Partners, která byla napojená na majitele Clippers Stevea Ballmera.
Trest byl mimořádně tvrdý. Klub dostal pokutu 30 milionů dolarů, Ballmer roční suspendaci a Clippers přišli o pět voleb v prvním kole draftu v letech 2029 až 2033. Leonard samotný dostal pokutu 700 tisíc dolarů. Ballmer původně výsledky vyšetřování zpochybňoval, nyní ale oznámil, že sankce přijme a nebude je dál napadat.
V normální situaci by právě obchod stárnoucí hvězdy mohl být okamžikem, kdy klub elegantně otočí směr.
Prodáte hráče, který se blíží závěrečné části kariéry, vezmete mladšího talentovaného hráče, dalšího perspektivního střelce a draftové volby a začnete znovu. Přesně tak na papíře vypadá i balík, který Clippers dostali od Toronta. Jenže Los Angeles nezačíná od nuly. Začíná z mínusu.
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Clippers získali v obchodu dvě nechráněné volby v prvním kole draftu, konkrétně pro roky 2031 a 2033, k tomu možnost výměny pořadí v roce 2027 a dvě druhá kola. Za běžných okolností by to byl velmi cenný základ pro tým, který se chce omladit.
Jenže právě roky 2031 a 2033 patří mezi období, v nichž klub současně přišel o vlastní jedničky kvůli trestu. To mění způsob, jakým se na celý obchod musíme dívat.
Část draftového kapitálu, který Clippers získávají za Leonarda, nepředstavuje čistý bonus. Prakticky nahrazuje prostředky, které si klub sám zkomplikoval disciplinární kauzou. Los Angeles tedy nedostalo luxusní možnost připravovat nástupnickou generaci v klidu. Musí si teď budoucnost znovu kupovat v okamžiku, kdy je jeho vlastní zásobník draftových voleb výrazně prázdnější.
Právě tady je skutečný dopad trestu mnohem viditelnější než v okamžiku, kdy NBA pouze oznámila ztrátu pěti picků. Teď už víme, co to znamená v praxi.
Clippers nepřišli o Leonarda ve chvíli, kdy přestal být dobrý
Ještě jedna věc dělá celou situaci pro Clippers nepříjemnější. Leonard neodchází jako vyčerpaná legenda, kterou klub potřeboval někam odložit. V minulé sezoně měl kariérní maximum 27,9 bodu na zápas, přidal 6,4 doskoku a 3,6 asistence a v hlasování o MVP skončil sedmý. Odehrál 65 utkání, což je u hráče s jeho zdravotní historií rovněž podstatné číslo. Clippers tedy pouštějí stále elitního hráče.
Samozřejmě už ne mladého. Leonardovi je 35 let, zdravotní riziko nikam nezmizelo a jeho kariéra je dlouhodobě provázena pečlivým dávkováním zátěže. Los Angeles mělo naprosto legitimní důvody přemýšlet o budoucnosti bez něj.
Jenže právě proto by ideální přestavba vypadala jinak. Klub by prodal Leonarda v okamžiku, kdy má stále vysokou hodnotu, získal by mladší hráče a draftové volby a k nim si ponechal vlastní budoucí první kola. Clippers ale do tohoto přechodu vstupují s pěti dírami v kalendáři draftu, které nevznikly sportovním rozhodnutím. Vznikly trestem.
Ingram není Leonardův nástupce. Je spíš most
Brandon Ingram je velmi dobrý hráč. V minulé sezoně dával v Torontu 21,5 bodu a 5,6 doskoku na zápas a ve 28 letech je podstatně mladší než Leonard. Gradey Dick zase nabízí střelbu a další rozvojový potenciál. To ale ještě neznamená, že Clippers výměnou dostali novou tvář stejné úrovně.
Ingram je spíš člověk, který jim umožňuje nespadnout okamžitě do čisté přestavby. Může udržet mužstvo konkurenceschopné, převzít část ofenzivní zodpovědnosti a zároveň není věkově svázaný s Leonardovou generací.
V kombinaci s Dickem a draftovými volbami tak Los Angeles získává několik cest najednou. Může zkusit zůstat relevantní. Může postupně omlazovat. Může některý z nových assetů později znovu obchodovat. To všechno je rozumné. Jenže pořád platí, že Clippers nemají stejnou svobodu, jakou by měli bez sankcí NBA.
Toronto naopak nemusí znovu stavět rok 2019
Na druhé straně je snadné sklouznout k romantice. Leonard se vrací do Toronta, kde před sedmi lety vytvořil jednu z nejslavnějších sezon klubové historie. Jenže Raptors nekupují rok 2019 podruhé.
Tehdy dostali osmadvacetiletého Leonarda na absolutním vrcholu, obklopeného Kylem Lowrym, Pascalem Siakamem, Marcem Gasolem, Serge Ibakou a hlubokým, zkušeným týmem připraveným okamžitě vyhrát titul.
Dnes přichází pětatřicetiletý Leonard do úplně jiné sestavy. Toronto se ale zároveň nevrací k legendě jen z nostalgie. Raptors byli v minulé sezoně o šestnáct výher lepší než o rok dříve a jejich čistý rating byl nejlepší za posledních šest sezon. Scottie Barnes už je etablovanou hvězdou a Leonard má dodat přesně to, co mladší jádro samo nabídnout neumí: schopnost rozhodovat největší zápasy a zkušenost z hlubokého play-off.
To je risk. Ale alespoň logický. Toronto přesně ví, jaký hráč Leonard býval. Teď sází na to, že i jeho starší verze má dost kvality na to, aby současné mužstvo posunula o jednu úroveň výš.
Clippers platí za jednu éru podruhé
Když Leonard v roce 2019 odešel z Toronta do Los Angeles, Clippers věřili, že právě získali hráče, který z nich udělá šampiona.
Titul nepřišel.
Leonard odehrál za klub sedm sezon, Clippers se s ním dostali nejdál do finále Západní konference, ale období nikdy nepřineslo výsledek, pro který bylo celé mužstvo postaveno.
Teď jeho éra končí způsobem, který je pro klub ještě dražší než samotný odchod hvězdy. Clippers sice dostávají Ingrama, Dicka a draftový kapitál, takže nejsou bez prostředků. Jenže zároveň už vědí, že pět vlastních prvních voleb v letech 2029 až 2033 neuvidí.
A právě proto je návrat Kawhiho Leonarda do Toronta víc než hezká nostalgická story. Raptors dostávají zpět člověka, který jim jednou vyhrál titul. Clippers naopak poprvé skutečně vidí, kolik je bude stát období po něm.
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Zdroje: Reuters – Raptors acquire Leonard from Clippers following NBA probe [1], Reuters – Clippers-Raptors trade complete after Kawhi Leonard investigation delay [2], Reuters – Clippers owner Steve Ballmer to comply with NBA penalties for salary-cap violations [3], Reuters – Clippers lose five first-round draft picks, fined $30 million after Leonard probe [4], NBA.com – Reports: Raptors agree to acquire Kawhi Leonard in trade with Clippers [5], NBA.com – 4 takeaways: Kawhi Leonard returns to Toronto in reported trade with Clippers [6].