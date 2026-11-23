Kdo se chystá na lyže do Alp nebo v létě jezdí přes Rakousko k moři do Itálie a Chorvatska, u ročníku 2027 už na hranicích klasickou nálepku na sklo nesežene. Rakousko papírové známky zrušilo a všechny varianty prodává pouze digitálně na registrační značku. Soukromé osoby, které si přes internet koupí roční nebo dvouměsíční známku, navíc musí počítat s osmnáctidenním čekáním na začátek platnosti. Od 1. ledna 2027 pak roční známka pro osobní auto podraží ze 106,80 eur na 108,90 eur.
Nálepka na sklo končí, staré ceny platí do konce roku
Pro všechny řidiče aut do 3,5 tuny tak na rakouských dálnicích a rychlostních silnicích končí škrábání starých nálepek z čelního skla. Nová známka na rok 2027 se totiž váže přímo na registrační značku, a ne na samotný vůz, takže ani prasklé čelní sklo už neznamená shánění nové známky.
Platnost roční varianty zůstává čtrnáct měsíců, tedy od 1. prosince do 31. ledna 2028. Starší roční známka na rok 2026 přitom ještě dojíždí až do 31. ledna 2027. Starý ceník navíc platí až do 31. prosince, takže kdo kupuje roční známku s předstihem ještě letos, ušetří 2,10 eura.
Bez čekání se známka kupuje na hranicích
Osmnáctidenní odklad při nákupu přes e-shop nebo aplikaci společnosti ASFINAG není žádný rozmar silničářů, ale důsledek rakouského zákona na ochranu spotřebitele. Ten dává soukromým osobám při nákupu na dálku právo od smlouvy odstoupit.
Jenže v praxi to znamená, že na poslední chvíli se roční nebo dvouměsíční známka přes internet koupit nedá. „Kdo si digitální roční známku koupí přímo u ÖAMTC, má ji platnou okamžitě: zákonná osmnáctidenní lhůta na ochranu spotřebitele, která platí při online nákupu pro soukromé osoby přes e-shop nebo aplikaci ASFINAG, odpadá,“ řekla pro server Vienna.at právnička autoklubu ÖAMTC Ursula Zelenka.
Pro českého řidiče je ale dobrá zpráva, že nemusí nikde složitě hledat pobočku rakouského autoklubu. Digitální známku s okamžitou platností totiž prodávají také vybrané čerpací stanice u hranic, trafiky, mýtné stanice a automaty ASFINAG. Ani tak ovšem roční známka na rok 2027 nezačne platit dříve než 1. prosince.
Cesta k moři vyžaduje zvláštní mýto
Kdo přes Rakousko jen projíždí na letní dovolenou k moři, většinou roční známku vůbec nekupuje. Vystačí si s jednodenní nebo desetidenní variantou, a u těch žádný háček s čekáním není. Obě totiž platí i při nákupu přes internet okamžitě, takže se na ně osmnáctidenní lhůta nevztahuje.
Samotná dálniční známka ale na některých oblíbených trasách směrem na jih nestačí. Zvláštní úsekové mýto se platí na Brennerské dálnici A13 cestou do Itálie, na Tauernské dálnici A10 přes tunely Tauern a Katschberg směrem do Itálie i Slovinska, v tunelu Karavanky na A11 do Slovinska a na dálnici A9 v tunelech Bosruck a Gleinalm. Tyto úseky se hradí zvlášť přímo na mýtné stanici, nebo předem digitálně u společnosti ASFINAG.
Ten, kdo míří přes Slovinsko dál do Chorvatska, musí k tomu připočítat ještě slovinskou digitální známku e-vinjeta. Rakouská známka za hranicemi samozřejmě neplatí.
Při nákupu přes internet je také potřeba dávat pozor, na jakých stránkách řidič platí. Na webu totiž fungují překupníci, kteří rakouskou známku prodávají se zbytečnou přirážkou, nebo rovnou podvodné weby. Známku je proto nejlepší kupovat výhradně v oficiálním e-shopu či aplikaci ASFINAG, případně na oficiálním prodejním místě.
Chyba v registrační značce vyjde draho
Při online objednávce se zadává registrační značka, stát registrace, e-mail a platební údaje, například z karty nebo služby PayPal. U českého auta je nutné vybrat stát CZ a SPZ opsat naprosto přesně, jinak známka neplatí a zpětně už dokoupit nejde.
Rakouské dálnice hlídají automatické kamery i hlídky ASFINAG. Řidič bez platné známky nebo s překlepem v registrační značce dostane výzvu k úhradě náhradního mýtného. Jedině jeho zaplacením se vyhne správnímu řízení, ve kterém v Rakousku hrozí pokuta od 300 do 3 000 eur.
Pokud majitel během roku změní registrační značku, může digitální roční známku u ASFINAG jednou přepsat za poplatek 18 eur i bez udání důvodu, nesmí se ale změnit držitel auta. U roční známky lze navíc zapnout automatické prodlužování na další roky.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (oesterreich.gv.at, vienna.at).