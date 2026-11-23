Mezi lidmi, kteří zvažují tepelné čerpadlo, koluje obava, že bez panelů na střeše budou účty za elektřinu vysoké. Majitel novostavby v Polsku se toho bál také. Čerpadlo si přesto pořídil, fotovoltaiku odložil na později a pak mu přišlo první vyúčtování.
Čtyři měsíce za 400 zlotých
Podle příběhu, který v listopadu 2026 zveřejnil polský portál kb.pl, zaplatil majitel za elektřinu za první čtyři měsíce asi 400 zlotých. To je v průměru zhruba 100 zlotých měsíčně. Počítal přitom s výrazně vyšší částkou. Polské ceny elektřiny se od českých liší, takže stejný účet nejde přenést do Česka jedna ku jedné.
Účet ukázal hlavně levný provoz. Kolik čerpadlo stálo a za kolik let se zaplatí, se z něj vyčíst nedá. Vestavěný monitoring čerpadla po několika měsících provozu odhadl roční spotřebu na topení a teplou vodu asi na 1 842 kWh.
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Jde o přízemní dům se 120 m². Postavili ho podle polských pravidel WT2021, která od roku 2021 zpřísnila požadavky na zateplení a energetickou náročnost. Dům je zateplený vrstvou 20 cm grafitového polystyrenu, topí se podlahovým topením a v celém domě je 22–23 °C.
Silná vrstva zateplení snižuje množství tepla, které musí čerpadlo v zimě dodat. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Účinnost vysoko nad průměrem
Účinnost čerpadla vyjadřuje číslo, které říká, kolik tepla vyrobí z jedné kilowatthodiny elektřiny. V laboratoři se měří takzvaný COP, nejpřesnější je ale roční faktor z provozu konkrétního domu. Podle údajů čerpadla se polský dům dostal těsně nad horní hranici, kterou výrobce uvádí pro moderní čerpadla, a hluboko nad průměr čerpadel vzduch-voda.
Co srovnáváme Teplo z 1 kWh elektřiny Odkud údaj je polský dům, topení i teplá voda 5,2 kWh monitoring čerpadla polský dům, jen topení 5,5 kWh monitoring čerpadla moderní čerpadla, roční faktor 3 až 5 kWh údaj výrobce čerpadla vzduch-voda, roční průměr 2,5 až 3 kWh údaj výrobce Přečtěte si také: Švédové zatopí jednou a mají teplo i 12 hodin. Tento starý vynález znovu objevují i Češi
Že dům mnoho tepla nepotřebuje, potvrzuje i záložní elektrická spirála. Za celou zimu se zapnula jen na 22 hodin dohromady.
O účtu rozhoduje stavba domu
Čím lépe je dům zateplený, tím méně tepla potřebuje a tím chladnější vodu může posílat do topení. Čerpadlo topí tím levněji, čím méně vodu ohřívá. Ideál je kolem 30 °C, každý stupeň navíc zvyšuje spotřebu a nad 50 °C už provoz není hospodárný.
Podlahovému topení stačí 30–40 °C, staré radiátory potřebují 75–90 °C. Kdo je má, tomu čerpadlo s výstupní vodou nejvýš kolem 40 °C nestačí a zbytek musí dohřát třeba elektrokotel, což zvyšuje náklady. Při rekonstrukci zbývá buď vysokoteplotní model, který je dražší a méně úsporný, nebo výměna radiátorů za nízkoteplotní či přechod na podlahové topení.
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Vysoká čísla polského domu jsou hlavně zásluhou zateplení a podlahového topení. Ve starém domě by stejné čerpadlo takové hodnoty nejspíš neukázalo.
Tři kilowatty, nebo pět?
Instalatér polskému majiteli tvrdil, že dům zvládne i 3 kW, majitel přesto chtěl 5 kW. Takový spor rozhodne tepelná ztráta domu, metry čtvereční o potřebě tepla mnoho neřeknou. Příliš slabé čerpadlo musí častěji přitápět, příliš silné běží krátce a často a může si zkrátit životnost.
O výkonu tepelného čerpadla má rozhodnout spočítaná tepelná ztráta domu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
U nových rodinných domů v Česku se tepelná ztráta podle staršího odborného článku pohybuje orientačně kolem 5 až 10 kW. U novostavby ji najdete v energetickém štítku, jinak ji spočítá energetický specialista.
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Česká data se týkají domácností, které čerpadlem nahradily elektrické topení. Analýza ČEZ Prodej z dubna 2024 u zhruba 2 500 zákazníků zjistila, že spotřeba elektřiny po instalaci klesla u 87 % z nich. Kde úspora nepřišla, mohl podle stejné analýzy hrát roli nezateplený dům, nevyhovující otopná soustava nebo vyšší teplota v místnostech po instalaci.
Domácnosti, které topí elektřinou včetně tepelného čerpadla, mohou pro rok 2026 využít distribuční sazbu D57d. Jde o dvoutarif s nízkým tarifem nejméně 20 hodin denně. Podmínky přidělení každoročně stanovuje ERÚ a o sazbu se žádá u distributora.
Fotovoltaika může provoz čerpadla dál zlevnit a doplnit ji jde i dodatečně, jak to plánuje polský majitel. Z toho, co je o domě známo, vychází provoz levně i bez panelů. Návratnost ukáže až delší provoz porovnaný s cenou čerpadla. Další podrobnosti o polském domě a jeho vyúčtování uvádějí zdroje pod článkem. U vlastního domu si nejdřív nechte spočítat tepelnou ztrátu a zjistěte, jakou teplotu vody potřebuje vaše otopná soustava.
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