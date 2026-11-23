Někdy nám do života neplánovaně přijde nějaké zvířátko a je na nás, zda se o něj postaráme, nebo je předáme třeba do péče útulku. Tento policista se rozhodl kotě adoptovat.
Možná jste k vašemu mazlíčkovi také přišli nezvyklým způsobem. Ani jste neplánovali, že si zvíře pořídíte, a najednou vám vstoupilo do cesty a vy jste věděli, že se o něj musíte postarat. Podobnou osudovou chvíli zažil i americký policista, který náhodou našel v popelnici teprve čtyřtýdenní kotě. Dnes jsou z nich nejlepší přátelé.
Kotě se sem možná samo zatoulalo
Web TheAnimalClub si všiml příběhu tohoto amerického policisty a zveřejnil podrobnosti. Důstojník Dontavis Jones z amerického Charlestonu totiž našel nového kamaráda nečekaně při vynášení odpadků. V popelnici se krčilo a mňoukalo malé chlupaté kotě. Věděl, že ho tam nemůže nechat, a vyděšené kotě opatrně vzal a vydal se s ním k místnímu spolku ochránců zvířat, aby kotě prohlédli.
Není uvedeno, kdy přesně se rozhodl, že tohoto malého nalezence v útulku nenechá, ale odnese si jej domů. Z výrazu jeho tváře na zveřejněných fotografiích je však patrné, že se mu kotě líbilo hned od začátku. Když veterinář koťátko prohlédl a neshledal u něj žádná onemocnění, odnesl si jej spokojený policista hned domů. Kolegové na jeho oddělení nechtěli nechat tento laskavý akt bez povšimnutí a informovali o něm veřejnost na svém Facebooku.
Lidé policistu za jeho dobrosrdečnost chválí
„Při práci mimo službu důstojník Dontavis Jones našel v popelnici nečekaný objev: čtyřtýdenní kotě, úplně samo. Důstojník prokázal soucit a přivedl malou kočku do Charleston Animal Society na zdravotní prohlídku. Policista Jones, dojatý osudem opuštěného kotěte, učinil laskavé rozhodnutí, že si malé kotě adoptuje. S láskou pojmenoval kotě Tabby Rashard Jones a přivítal ho jako nového člena rodiny,“ napsali jeho kolegové k příspěvku.
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A mnoha lidem se fotografie policisty s koťátkem opravdu líbila. Náležitě také ocenili jeho velké srdce a ochotu neplánovaně se postarat o malého nalezence. Každý, kdo domácího mazlíčka má, jistě potvrdí, že jej kromě radostí čekají i starosti a na zvířátko si také musíte vyčlenit čas a věnovat se mu, aby nestrádalo.
„Není nad nového nejlepšího kamaráda. Prostě to tak má být. Jste dobrý člověk, pane. Děkujeme, že nás a koťátka chráníte,“ složila policistovi poklonu jedna z komentujících. A další se k poděkováním a zmínce o dobrosrdečnosti připojili. Tabby doma dostala bezpečný pelíšek, aby se nikam nezatoulala, dokud trochu nepovyroste. Na webu Svět kreativity se také můžete podívat, jak to vypadá, když do rodiny se psem přijde malé kotě. Reakce rotvajlera na chlupatou kuličku vás pobaví.
Článek Z popelnice rovnou do nové rodiny. Policista z Charlestonu si odvezl domů kotě, které našel při vynášení odpadků pochází z webu Světkreativity.