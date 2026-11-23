Obchodní válka mezi Spojenými státy a Kanadou trvá už několik měsíců a dohoda je v nedohlednu, Kanaďané na ni ale vedle bojkotu amerického zboží odpovídají humorem. Na sobotním galavečeru parlamentních novinářů v Ottawě se vedle premiéra Marka Carneyho objevil dvojník Donalda Trumpa, který sál bavil napodobováním prezidentových manýrů, zatímco Carney si sám rýpnul do toho, jak Trump přezdobil Oválnou pracovnu.
Sám s designerem
Galavečer parlamentní tiskové galerie patří v Ottawě k každoročním tradicím. Novináři a politici se při něm scházejí ve smokinzích k večeru plnému satiry a představitelé stran si ve svých projevech dobírají sebe navzájem i události uplynulého roku. Carney letos zvolil terč, který se přímo nabízel. Publikum v sále podle něj není zrovna snadné, ale on už zažil horší chvíle – třeba když zůstal v Oválné pracovně o samotě s jejím novým dekoratérem. Narážka na Trumpovu zálibu ve zlatě, jímž nechal zaplavit prezidentskou kancelář, sklidila hlasitý smích.
Skoro tak oblíbený jako já
Hvězdou večera se ale stal imitátor, který vystihl Trumpovu gestikulaci i jeho proslulý stisk ruky, při němž si druhého člověka přitáhne k sobě. Předvedl ho nejprve s Carneym a poté i s hercem, který představoval kanadského premiéra. Dva Carneyové jsou podle něj pohroma, protože kanadský premiér je tak oblíbený, že už mu v popularitě téměř konkuruje. Poté se s nadšením pustil do chvály premiérova pozadí.
Kdo sleduje Trumpovy mítinky, ví, že tahle scénka neměla k realitě daleko: americký prezident letos na veřejnosti obdivoval pozadí senátora Jona Husteda i rapperky Nicki Minaj.
“We are respected by the world like never before”.
-Donald J. Trump
Meanwhile in Canada. https://t.co/ODG2xg6yyS
— Brian Krassenstein (@krassenstein) November 22, 2026
Dvojník si neodpustil ani narážku na obchodní válku. Dohoda s Kanadou bude prý skvělá. V cestě jí ale stojí jediná překážka: on sám, protože je podle vlastních slov blázen, což ale prý nevadí. Nejraději by ji uzavřel ještě předtím, než přijdou na řadu jaderné zbraně. Na post mluvčího prý nechce nikoho, kdo je příliš chytrý. Carney, jehož imitátor požádal o radu, si neodpustil ani rýpnutí do šéfa konzervativní opozice Pierra Poilievra.
Účet za cla
Za humorem se ale skrývá vážná realita. Obchodní jednání na konci léta zkrachovala, Trump uvalil na kanadské zboží padesátiprocentní cla a Ottawa odpověděla stejnou mincí. Od konce září navíc platí americký zákaz dovozu kanadského zboží v hodnotě zhruba miliardy dolarů, který se vztahuje na produkty od alkoholu a syrovátky až po motocykly.
Trump mezitím přejmenoval jezero Ontario na jezero Amerika. Carney mu na to vzkázal, že je to jezero Ontario – včera, dnes i navždy. Ještě v pátek Trump prohlásil, že Kanada je pro Spojené státy problémem už padesát let a začíná si příliš dovolovat.
Tip: Bizár v Michiganu: Trump na pódiu obdivoval pozadí Nicki Minaj
Trump rád opakuje, že svět dnes Spojené státy respektuje víc než kdy dřív. V sobotu mu v Ottawě skutečně věnoval pozornost celý sál plný politiků a novinářů. Nešlo však o respekt. Po měsících cel, zákazů a výhrůžek totiž Kanaďané zjistili, že smích je jediná věc, na kterou americký prezident zatím nedokázal uvalit clo.
Zdroje info: Autor, X
Náhledové foto: Pixabay
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