Na Novu i
Oneplay míří nový český seriál Muži v letu, za kterým stojí režisér Petr Nikolaev ( Báječná léta pod psa) a scenáristé Lucie Konečná (Boží plán) a Martin Šimíček (Osada). Autorkou námětu je dlouholetá partnerka Pavla Zedníčka Hanka Kousalová a produkce se ujali Simona Brdičková a Lukáš Borovička. Kromě třech zmíněných hereckých legend v seriálu hrají také Milena Steinmasslová, Veronika Freimannová, Libuše Švormová, Jan Révai, Ema Businská, Prokop Zach, Petra Bučková, Marika Šoposká, Martin Trnavský a Václav Matějovský.
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Není žádným tajemstvím, že Pavel Zedníček letouny sám pilotuje. Za vznik seriálu tak trochu může on
„S námětem na Muže v letu za mnou přišli Pavel Zedníček s Hankou Kousalovou. Pavel si chtěl zahrát se svými kamarády z JAMU Mirkem Donutilem a Bolkem Polívkou. Už od dob studií si to slibovali, ale nikdo jim takový scénář nenapsal. Čmaňův plán byl velmi ambiciózní a skoro neuskutečnitelný. Já jsem mu chtěla plán splnit a vzala to jako velkou výzvu,“ uvedla Simona Brdičková. Hlavní role přímo na tělo
Seriál se natáčel na malebném Karlštejnsku a jedinečnou atmosféru mu dodalo místní letiště Buranos Aires. Role byly hercům psány přímo na tělo. Hlavním tématem nejsou jen mezilidské vztahy, ale hlavně létání. Záběry letadel dávají seriálu punc filmového zážitku.
Foto: TV Nova Foto: TV Nova Foto: TV Nova Foto: TV Nova Foto: TV Nova Foto: TV Nova Foto: TV Nova Foto: TV Nova Foto: TV Nova Foto: TV Nova
Co novinka divákům přinese? Nejen jejich oblíbené hvězdy. Scénář nabízí mnohem víc a slibuje zážitek, na který člověk jen tak nezapomene.
„Už od prvního čtení mi učarovaly scénáře tvůrčího dua Lucie Konečné a Martina Šimička. Ty v sobě kombinují to nejlepší z tuzemské tradice dojemných příběhů se silnou komediální nadsázkou, skvěle odkoukanými a živými charaktery, hláškami, která mají potenicál zlidovět, a koncem, který se zaryje pod kůži a dojme vás,“ přiznal Lukáš Borovička. O čem je český seriál Muži v letu?
Béda (Pavel Zedníček), Sláva (Miroslav Donutil) a Josef (Bolek Polívka) jsou kamarádi a piloti, pro které však někdy není snadné udržet si nadhled a nenechat se pohltit malichernými spory z minulosti. Zvlášť Béda, na něhož se v poslední době valí jedna rána za druhou, nemůže přijít na jméno Slávovi – svému věčnému rivalovi a sokovi v lásce, který dlouhodobě pokukuje po Bedřichově manželce Lidce (Milena Steinmasslová).
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Všechny tři však zasáhne nečekaná událost, která jim možná naposledy poskytne příležitost urovnat své spory. Pro Bedřichovy děti Dášu (Petra Bučková) a Pavla (Jan Révai) se tato chvíle stane katalyzátorem jejich narůstajících životních problémů. Stejně tak i pro Dášinu dceru (Ema Businská), která si není jistá vztahem se svým přítelem (Prokop Zach).
Český seriál Muži v letu bude mít premiéru 23. listopadu na Oneplay a 24. listopadu na Nově.
Zdroj: Frews, TV Nova