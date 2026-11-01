Lakers vedli nad Warriors o 25 bodů. Curry a lavička jim pak předvedli obrat o 42 bodů

V jedné fázi pátečního zápasu to vypadalo, že Los Angeles Lakers mohou proti Golden State Warriors v klidu řídit zbytek večera. Luka Dončić skóroval, obrana domácích nestíhala a po úvodních dvanácti minutách svítilo na tabuli 38:15. Warriors během celé první čtvrtiny proměnili jen pět střel z pole.
O několik desítek minut později ale Chase Center sledovalo úplně jiný zápas. Golden State vyhrálo 112:95, tedy o sedmnáct bodů, přestože v průběhu první čtvrtiny prohrávalo až o pětadvacet. Rozdíl mezi nejhorším a konečným stavem byl pro domácí 42 bodů. Podle klubu jde od začátku podrobného zaznamenávání průběhu utkání v sezoně 1997/98 o nejvyšší vítězný rozdíl týmu, který během zápasu ztrácel alespoň 25 bodů.
Problém Lakers začal, když jejich první vlna utichla
Dončić nebyl v zápase neviditelný. Skončil s 37 body, sedmi doskoky a pěti asistencemi. To ovšem pouze zvýrazňuje problém Lakers: měli hráče schopného utkání individuálně ovládnout, přesto nedokázali průběžně udržet kontrolu nad útokem.
Po první čtvrtině přišla úplná změna. Warriors vyhráli druhou část 38:15, takže do poločasu smazali jednadvacetibodový rozdíl. Ještě na konci první periody se Lakers zdáli být ve všem rychlejší; ve druhé se jim přestalo dařit dostávat míč do podobně výhodných situací a Golden State konečně začalo trefovat otevřené střely.
Hlavním rozdílem nebylo, že by Dončić náhle přestal umět útočit. Lakers během zápasu nasbírali dvacet ztrát, které soupeři nabízely možnosti útočit dřív, než se stihne jejich obrana srovnat. Golden State získalo z rychlých protiútoků osmnáct bodů proti devíti hostů. Jednotlivá čísla nevysvětlují každé rozhodnutí na hřišti, ale společně popisují, proč se výhoda Lakers postupně rozpadala.
Padesát ku sedmi: lavičky vyprávějí ještě silnější příběh
Nejvíce prozrazující údaj najdeme mimo slavná jména v základních pětkách. Náhradníci Warriors nastříleli padesát bodů, lavička Lakers pouze sedm. Tak veliký rozdíl v produkci znamená, že jeden tým dokázal udržet nebo dokonce zrychlit tempo i v době, kdy jeho největší hvězda odpočívala, zatímco soupeř se opakovaně vracel k potřebě vytvářet útok přes Dončiće.
Samozřejmě neplatí, že padesát bodů z lavičky automaticky znamená lepší obranu ve všech minutách. Ukazují však hloubku sestavy a to, jak rozdílnou podporu dostaly dvě hlavní hvězdy. Brandin Podziemski přispěl 21 body a pomohl Warriors rozložit ofenzivu tak, aby Curry nemusel vyřešit každé držení míče sám.
Ještě důležitější je týmová střelba za tři body. Warriors proměnili dvaadvacet trojek a trefovali je s úspěšností 47,8 procenta. V první čtvrtině jejich útok selhával; jakmile se střelci chytili, Lakers se museli více rozbíhat k perimetru a domácím se otevřel další prostor.
Curry rozhodl, ale výhru nevyrobil sám
Stephen Curry zakončil utkání s 31 body a osmi trojkami. Tím znovu připomněl, proč proti němu žádný náskok není úplně bezpečný. Ale kdybychom z tohoto zápasu udělali jen další příběh o jeho střelbě, uniklo by nám to podstatné.
Golden State nepotřebovalo jednu heroickou poslední střelu. Potřebovalo dlouhý úsek kolektivně lepší hry, ve kterém postupně přestalo ztrácet míč, začalo proměňovat trojky a dostávalo významný příspěvek od hráčů mimo nejužší rotaci. Po třetí čtvrtině už vedlo 85:80 a poslední část vyhrálo 27:15. Závěr tak nebyl dramatickou honičkou, ale potvrzením převahy získané během obratu.
Pro Lakers zůstává nejnepříjemnější zjištění, že velký náskok vytvořený jednou dominantní čtvrtinou není náhradou za čtyřicet osm minut kontrolovaného basketbalu. A pro Warriors je to důkaz, že Curryho střelecká magie funguje nejlépe, když se má o co opřít: v tomto případě o lavičku, která soupeřovu lavičku prakticky vymazala.
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Zdroje: Vše o sportu [1], NBA – oficiální zápis Lakers vs. Warriors [2], Golden State Warriors – klubová analýza obratu [3]