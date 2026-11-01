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Lakers vedli nad Warriors o 25 bodů. Curry a lavička jim pak předvedli obrat o 42 bodů

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Los Angeles Lakers po první čtvrtině vedli nad Golden State 38:15 a během úvodní části získali náskok 25 bodů. Přesto odjížděli s porážkou 95:112. Stephen Curry nastřílel 31 bodů, ale číslem, které nejlépe vysvětluje výsledek, je 50:7. Tak výrazně vyhráli domácí souboj náhradníků.
Lakers vedli nad Warriors o 25 bodů. Curry a lavička jim pak předvedli obrat o 42 bodů

Lakers vedli nad Warriors o 25 bodů. Curry a lavička jim pak předvedli obrat o 42 bodů

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.11.2026 13:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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