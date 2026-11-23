Drama na Holedné? Brněnští hasiči nacvičovali záchranu z rozhledny
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Drama na Holedné? Brněnští hasiči nacvičovali záchranu z rozhlednyZdroj: HZS JMK
Článek byl publikován 23.11.2026 11:00
Pohled na Brno z třicetimetrové výšky letos znovu nabízí upoutaný horkovzdušný balon u Janáčkova divadla....
Páteční výjezd Komety do Mladé Boleslavi se neobešel bez problémů. Přestože brněnští hokejisté na ledě...
Na zastávce v Řečkovicích vyděsil muž kolemjdoucí, když spadl do kolejiště tramvají. Po příjezdu hlídky byl...
Fotbalisté Pardubic v 15. kole první ligy remizovali doma se Zbrojovkou Brno 1:1. Obě branky padly v úvodní...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →