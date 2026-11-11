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Wembanyama za 25 minut nastřílel 40 bodů a devětkrát blokoval. Phoenix proti němu neměl odpověď

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Victor Wembanyama předvedl proti Phoenixu výkon, který se těžko skládá i za celý zápas. Francouzská hvězda San Antonia stihla 40 bodů, 11 doskoků a devět bloků za pouhých 25 minut. Spurs zvítězili 122:96 a protáhli vítěznou sérii na devět utkání.
archiv

archiv

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.11.2026 11:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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