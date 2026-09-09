Denver podepsal DeRozana ve 37 letech. Nekupuje budoucnost, ale hráče pro chvíle, kdy ani Jokićův systém nenabídne snadnou střelu

DeMar DeRozan ve 37 letech nepřichází do Denveru proto, aby Nuggets předělali svůj útok kolem něj. Bylo by zvláštní měnit systém postavený kolem Nikoly Jokiće kvůli hráči, který podepsal smlouvu na jeden rok za veteránské minimum. Jeho hodnota spočívá téměř v opačné věci.
Denver ho potřebuje pro chvíle, kdy systém kolem Jokiće nefunguje tak hladce, jak vypadá během nejlepší části základní sezony. Když se play-off zpomalí, obrany mají několik zápasů na přípravu, stejné akce se opakují a některá držení míče skončí bez ideální přihrávky nebo otevřené trojky, někdo musí prostě vzít míč a vyrobit použitelnou střelu.
DeRozan to dělá sedmnáct sezon. Není moderním prototypem křídla. Právě proto může být pro Denver zajímavý.
Nuggets za 3,9 milionu nekupují ideální fit. Kupují dovednost, kterou potřebovali
DeRozan podle dostupných informací podepsal jednoletou smlouvu za přibližně 3,9 milionu dolarů. V minulé sezoně za Sacramento stále dával 18,4 bodu na zápas, odehrál 77 utkání a v historickém pořadí střelců NBA je šestnáctý s 26 711 body. To není hráč, kterému by Denver musel vytvářet roli z nostalgie.
Zároveň má velmi zjevné limity. DeRozan nikdy nebyl elitním střelcem za tři body a jeho přítomnost sama o sobě neroztáhne hřiště tak, jako by to dokázalo typické moderní křídlo. Ve 37 letech také není dlouhodobým řešením obrany ani atletiky sestavy.
Za cenu veteránského minima ale Nuggets nepotřebují kompletního hráče. Potřebují, aby jedna konkrétní věc stále fungovala. A DeRozan pořád umí vytvořit střelu bez toho, aby mu ji připravil systém.
VIDEO Jokić řeší většinu problémů. Play-off ale umí vytvořit několik minut, kdy ani on nevyřeší všechno
Denverův nejlepší basketbal stojí na Jokićově schopnosti vidět hřiště způsobem, který obrany nutí neustále vybírat mezi špatnými možnostmi. Zdvojíte ho a najde volného spoluhráče. Necháte ho jeden na jednoho a skóruje. Přitlačíte při handoffu a uvolní se prostor za obranou. Jenže série play-off nejsou 48 minut dokonalých řešení.
Soupeř může změnit obranu, zpomalit přechodovou fázi, odstranit první variantu akce a donutit Denver hrát posledních osm sekund útoku jinak, než plánoval.
Právě tam je DeRozan doma. Jeho střela ze střední vzdálenosti vypadá v analytických tabulkách méně efektivně než trojka nebo zakončení u koše. V konkrétním držení míče, kdy zbývá pět sekund a obrana odřízla všechny lepší možnosti, už ale otázka nezní, zda jde o matematicky ideální střelu. Otázka zní, zda vůbec někdo dokáže vytvořit kvalitní pokus.
DeRozan takových situací odehrál tisíce.
Jeho nejzajímavější role možná přijde bez Jokiće
Denver navíc dlouhodobě řeší rozdíl mezi minutami, kdy je Jokić na palubovce, a momenty, kdy odpočívá. Žádný náhradník samozřejmě nemůže nahradit nejlepšího hráče týmu, ale druhá sestava potřebuje vlastní způsob, jak pravidelně vyrábět body. DeRozan může být právě tímto pojítkem.
Může vést část minut druhé jednotky, organizovat pick-and-roll, dostávat se na čáru trestného hodu a vytvářet střely pro sebe i ostatní. Nemusí stát v rohu a čekat, až mu Jokić pošle míč.
To je pro Nuggets důležité i po letních odchodech několika hráčů z lavičky. Denver přišel například o Peytona Watsona a Tima Hardawaye Jr. a potřeboval do rotace vrátit někoho, kdo unese skutečný objem útoku. DeRozan je na jeden rok velmi levný způsob, jak to zkusit.
Pro DeRozana je to zase poslední velká změna priority
Jeho kariéra byla dlouho postavená na tom, že je jednou z hlavních tváří týmu. V Torontu, San Antoniu, Chicagu i Sacramentu začínal zápasy, měl míč v rukou a jeho role byla jasná. V Denveru může poprvé přijít jiná hierarchie.
Jokić je střed celého systému. Jamal Murray zůstává hlavním rozehrávačem vedle něj a základní sestava má vlastní vazby, které není nutné rozbíjet jen proto, že přišel slavnější veterán.
Pro DeRozana tak může být ideální role šestého hráče nebo sekundárního tvůrce, který některé zápasy dokončí a jiné ne.
Ve 37 letech je to také výměna individuálního statusu za možnost hrát za tým, který stále patří mezi kandidáty Západní konference.
DeRozan ještě nikdy nezískal titul NBA. Denver proto nekupuje hráče, který má pět let růst vedle Jokiće. Kupuje krátký pokus spojit dvě časové osy, kterým se pomalu zavírá okno: Jokićův vrchol a DeRozanovu poslední část kariéry.
Nejlepší verze tohoto podpisu nebude vidět každý večer
Pokud DeRozan odehraje dobrou základní sezonu, bude dávat patnáct nebo osmnáct bodů a pomůže lavičce, bude podpis vypadat rozumně. Skutečný důvod ale může přijít až v květnu.
Sedmý zápas série. Čtyři minuty do konce. Soupeř přečetl Denverovu první akci, Jokić dostal míč z rukou a zbývá osm sekund. Právě pro takovou situaci má smysl mít na hřišti člověka, který strávil sedmnáct let tím, že z nepohodlného držení míče vyrábí střelu.
DeMar DeRozan není budoucnost Nuggets.Za 3,9 milionu dolarů ji ani být nemusí.Stačí, když jim v několika nejdůležitějších minutách sezony pomůže prodloužit přítomnost.
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