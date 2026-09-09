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Denver podepsal DeRozana ve 37 letech. Nekupuje budoucnost, ale hráče pro chvíle, kdy ani Jokićův systém nenabídne snadnou střelu

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DeMar DeRozan ve 37 letech podepsal s Denverem smlouvu na jeden rok za veteránské minimum. Nuggets v něm nekupují budoucnost systému kolem Nikoly Jokiće, ale hráče, který umí vyrobit střelu ve chvílích, kdy jinak nikdo nic nenabídne.
Denver podepsal DeRozana ve 37 letech. Nekupuje budoucnost, ale hráče pro chvíle, kdy ani Jokićův systém nenabídne snadnou střelu

Denver podepsal DeRozana ve 37 letech. Nekupuje budoucnost, ale hráče pro chvíle, kdy ani Jokićův systém nenabídne snadnou střelu

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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