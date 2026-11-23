Divadelní podzim v Divadle Ungelt přinesl nový repertoárový přírůstek. 14. a 15. listopadu 2026 proběhly české premiéry divadelní hry Společně (Together), jejímž autorem je jeden z nejrespektovanějších současných britských dramatiků Dennis Kelly (autor slavného muzikálu Matilda). Novou inscenaci v překladu Pavla Dominika režíruje Martin Čičvák, který se do Ungeltu vrací po pěti letech od premiéry Krásné vzpomínky. V hlavních rolích znesvářeného páru se setkají Petra Hřebíčková a Marek Němec.
Moderní Válka Roseových v lockdownu
Pár středního věku, malé dítě, celosvětový lockdown a dům, z něhož není úniku. Hra Společně je nemilosrdnou a zároveň vtipnou pitvou partnerského vztahu, v níž se mísí ostrý britský humor s temperamentní emociálností. Tato moderní variace na Válku Roseových s odstupem reflektuje náročnou dobu, kterou máme všichni stále v živé paměti. Britská televizní adaptace tohoto textu v režii Stephena Daldryho, v níž v hlavních rolích excelovali James McAvoy a Sharon Horgan, sklízela nadšené ohlasy a v roce 2022 získala prestižní cenu BAFTA (British Academy Television Awards) za nejlepší televizní film. Nyní tato silná látka poprvé ožila na českém jevišti.
Herecká chemie i umělecká souhra
Sehranost celého inscenačního týmu slibuje jedinečný umělecký zážitek. Věhlasný režisér Martin Čičvák přináší do komorního prostoru Ungeltu svůj nezaměnitelný rukopis a smysl pro detail, který tu již jednou vtělil do Krásné vzpomínky.
„Režisér Martin Čičvák je známý především ze svých operních a muzikálových projektů a z činoher na velkých divadlech. Cit pro komorní herectví pak prokázal například v Činoherním klubu, ovšem způsob, jakým uchopil Krásnou vzpomínku u nás v Ungeltu, nám vzal dech. Hned jsme proto pro něj začali hledat další hru,“ doplňuje umělecký ředitel divadla Pavel Ondruch.
Volba hlavních představitelů padla na dvojici, která se sice na jevišti potkala poprvé, ale sehraní jsou jako málokdo. Petra Hřebíčková, držitelka Ceny Thálie, se na divadelní prkna vrátila po delší pauze, během níž se věnovala převázně filmu. V mnohovrstevnaté a náročné roli po letech znovu dostala šanci v plné míře uplatnit své mistrovství. Stejně náročné úloze byl vystaven i Marek Němec, který v Ungeltu exceluje i v rodinné sáze Brácha.
Hyperrealistická kuchyně
Inscenace nabídne nejen brilantní dialogy a psychologickou hloubku, ale také originální vizuální stránku. Celý příběh se odehrává v domácím prostředí kuchyně, kde se diváci mohou těšit na živou akci – herci v průběhu představení v dokonalé choreografii vaří vývar, smaží palačinky, uklízí a vůbec se věnují dalším domácím úkonům. Zdroj: Tisková zpráva