Než si Elvis Presley mohl v tomhle koutě domu sednout s rodinou, sloužil prostor docela jinému účelu. Zvenčí se tudy původně chodilo do suterénu. V šedesátých letech v zadní části domu přibyla veranda, která v první podobě měla jen ochranné sítě. Až později se úplně uzavřela a rodina získala další místnost, kde mohla být pohromadě.
Podobu, díky níž pokoj vystupuje ze všech ostatních míst v Gracelandu, mu Elvis dal v roce 1974. Při návštěvě obchodu v Memphisu ho zaujal nábytek v polynéském stylu a právě jím místnost vybavil. K vyřezávanému nábytku přibyl zelený koberec s vysokým vlasem. Celý pokoj mu připomínal Havaj, kam jezdil odpočívat a kde také koncertoval a natáčel filmy.
Místo cesty do studia přijela nahrávací technika za ním
V únoru 1976 se v pokoji zabydleli také muzikanti, s nimiž byl Elvis zvyklý stát na pódiu. Nahrávací společnost RCA do jeho domu přivezla mobilní techniku a z místnosti, která do té doby sloužila rodině, se na čas stalo profesionální studio. Kytary se ujal James Burton, na baskytaru hrál Jerry Scheff a za bicí usedl Ronnie Tutt. U kláves byl David Briggs.
První série nahrávání zabrala téměř týden a písně, které tu vznikly, se dostaly mimo jiné na album From Elvis Presley Boulevard, Memphis, Tennessee. Jméno města i ulice v jeho názvu tak mělo ke vzniku desky nezvykle přímý vztah. Zpěvák nahrával doma, v pokoji, do kterého si ještě o dva roky dříve vybíral zařízení.
Na podzim tu nazpíval také Way Down
Na konci října téhož roku se nahrávací práce do Gracelandu vrátily. Tentokrát tu Elvis natočil mimo jiné skladbu Way Down, která na singlu vyšla až v červnu následujícího roku. V červenci 1977 se v obchodech objevilo také album Moody Blue a na něm další část hudby zaznamenané u něj doma. V srpnu 2016 se k oběma návštěvám improvizovaného studia vrátila kolekce Way Down In The Jungle Room.
Vedle dokončených nahrávek přinesla také jiné verze skladeb z týchž frekvencí. Právě ty znovu smíchal zvukový inženýr Matt Ross-Spang ve studiu Sam Phillips Recording, opět v Memphisu. Na jedné kolekci tak šlo přibližně po čtyřiceti letech porovnat různé podoby téže písně, které Elvis s kapelou nahrál doma v roce 1976.
Dveře do rodinného pokoje se otevřely, horní patro zůstalo soukromé
Po Elvisově smrti začali správci pozůstalosti řešit, z čeho provoz velkého domu zaplatí. Podle Gracelandu přesahovaly náklady na údržbu a daně dohromady půl milionu dolarů ročně. Na konci roku 1981 proto Priscilla Presleyová a správci přizvali Jacka Sodena, který měl připravit otevření domu veřejnosti. První návštěvníci vstoupili dovnitř 7. června 1982.
Priscilla s dcerou Lisou Marií přitom chtěly zachovat soukromí v patře, kam ani Elvis běžně nevodil návštěvy. Svou roli měla také úzká chodba a potřeba druhého únikového schodiště, jehož vybudování by si vyžádalo zásah do domu. Některé osobní věci z patra se proto objevují v expozicích, samotné místnosti ale přístupné nejsou. Rodinný pokoj, v němž Elvis naposledy nahrával jako ve studiu, naopak součástí prohlídky zůstal.
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