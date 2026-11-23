Ve stejném týdnu stíhačky NATO nad Pobaltím zasahovaly proti dronu, který pronikl do litevského vzdušného prostoru.
Tanky a ženisté s plnou výbavou
Oba prapory dorazily s kompletní taktickou technikou a výstrojí a budou společně s litevskými a dalšími spojeneckými jednotkami cvičit, aby posílily vzájemnou interoperabilitu a připravenost ke kolektivní obraně. Už 9. listopadu osádky v Pabradė připravovaly tanky M1A2 SEPv2 Abrams (System Enhancement Package version 2, druhá verze balíku modernizace systémů) 5. eskadrony 4. jezdeckého pluku z 2. obrněné brigádní bojové skupiny 1. pěší divize. Obrněná technika eskadrony se na místo přesunula v rámci operace Atlantic Resolve.
Každý z praporů má jiné úkoly. Tankový prapor se zaměří na obrněný průzkum, sledování a ochranu sil. Ženisté budou plnit bojové ženijní úkoly, tedy zajišťovat pohyblivost spojeneckých jednotek, ztěžovat postup nepřítele a pomáhat s ochranou osob i techniky. Jejich schopnosti využije také společný výcvik s litevskými ozbrojenými silami, který má zdokonalit postupy při budování a začleňování obranných opevnění a posílit kapacity potřebné pro Baltskou obrannou linii.
Kaunas: Litva nestojí sama
„Zatímco se rotace střídají, závazek USA vůči Litvě zůstává nezměněn. Trvalá přítomnost amerických vojáků v Litvě spolu s německou brigádou a dalšími spojeneckými silami je nejsilnějším signálem odstrašení a jasným vzkazem, že Litva nestojí sama. Bezpečnostní situace v Evropě se zásadně změnila a Litva na to reaguje tím, že přebírá větší odpovědnost. Budujeme naši národní divizi a zároveň posilujeme protivzdušnou obranu a protidronové schopnosti,“ uvedl během ceremonie litevský ministr národní obrany Robertas Kaunas.
„Bezpečnost ale nikdy není odpovědností jediného státu. Spolehlivé odstrašení vyžaduje spojenecké vojáky a techniku přímo na místě a odhodlání jednat. Litva na oplátku nabízí jednu z nejlepších výcvikových a ubytovacích infrastruktur v regionu a dál ji rozvíjí, přičemž prohlubuje spolupráci se Spojenými státy,“ dodal ministr.
Rotace od roku 2014
Americké jednotky se v Litvě střídají od roku 2014 a jejich přítomnost je podle litevského ministerstva národní obrany klíčovou součástí strategického partnerství obou zemí. Pravidelná cvičení umožňují vojákům procvičit taktické činnosti, sladit postupy, seznámit se s místním terénem a zajistit, že spojenci dokážou bez problémů působit společně.
Rotace spadá pod V. sbor, jediný předsunutě rozmístěný sbor americké armády, který v roli nejvyššího taktického velitelství řídí pozemní síly USA ve východní Evropě. Sbor zároveň se spojenci uvádí do praxe a rozšiřuje Iniciativu pro odstrašení na východním křídle a rychle začleňuje nové technologie do výcviku i taktických plánů.
Litva průběžně investuje do infrastruktury podpory hostitelské země (Host Nation Support), kterou spojenecké síly potřebují k rozmístění a výcviku. V Pabradė pro americké vojáky postavila kasárny, víceúčelové centrum s posilovnou a učebnami, jídelny, plochu pro údržbu taktických vozidel, heliporty a další nezbytné zázemí.
Stíhačky NATO proti dronu
V týdnu od 9. do 15. listopadu byla podle litevského ministerstva národní obrany jednotka NATO pro protivzdušnou obranu Pobaltí jednou vyslána k identifikaci a zneškodnění bezpilotního letounu, který porušil mezinárodní pravidla letového provozu. Stalo se tak 11. listopadu, kdy stíhačky NATO vzlétly k dronu, jenž přeletěl do Litvy.
Kromě toho letouny třikrát hlídkovaly podél litevských, lotyšských a estonských hranic. Dne 10. listopadu patrolovaly nad litevsko-lotyšskou hranicí, 11. listopadu nad východní částí Lotyšska a Estonska a téhož dne také nad východním Lotyšskem.