O představení pro děti není v jihlavském divadle nouze, ale tohle bylo přece jen něco jiného. Sada logopedických, chcete-li jazykolamných písní vzniklých z nápadu ředitele Horáckého divadla Ondreje Remiáše bavila, zapojovala mladé publikum, upoutala svojí kreativitou, propracovaností a žánrovou rozmanitostí.
Zatímco příběh písničky „Písmeno R“ se v rytmu salsy odehrával v New Yorku, boxerský souboj v songu „Krokodýl“ probíhal ve swingovém tempu, dokonce hip hop zazněl ve skladbě „Plísně“. Na konci další písně se na publikum sneslo množství papírových vlaštovek, o chvíli později si pak mladé obecenstvo pinklo plážovými míči. Vrcholem interakce pak byla závěrečné společné tahání řepy ve stejnojmenné skladbě.
„Odcházíme určitě spokojení."
Jedné z maminek se představení, které trvalo necelou hodinu, moc líbilo. „
Děti si to maximálně užily, pěkně se zapojovaly, odcházíme určitě spokojení. Mile mě překvapilo kostýmní zpracování a to, jak hezky umějí herci zpívat,“ pochvalovala si.
O představení pro děti není v jihlavském divadle nouze, ale tohle bylo přece jen něco jiného. Sada logopedických, chcete-li jazykolamných písní vzniklých z nápadu ředitele Horáckého divadla Ondreje Remiáše bavila, zapojovala mladé publikum, upoutala svojí kreativitou, propracovaností a žánrovou rozmanitostí.
Zatímco příběh písničky „Písmeno R“ se v rytmu salsy odehrával v New Yorku, boxerský souboj v songu „Krokodýl“ probíhal ve swingovém tempu, dokonce hip hop zazněl ve skladbě „Plísně“. Na konci další písně se na publikum sneslo množství papírových vlaštovek, o chvíli později si pak mladé obecenstvo pinklo plážovými míči. Vrcholem interakce pak byla závěrečné společné tahání řepy ve stejnojmenné skladbě.
Jedné z maminek se představení, které trvalo necelou hodinu, moc líbilo. „Děti si to maximálně užily, pěkně se zapojovaly, odcházíme určitě spokojení. Mile mě překvapilo kostýmní zpracování a to, jak hezky umějí herci zpívat,“ pochvalovala si.
V uvolněné a pohodové atmosféře došlo i na křest zpěvníku logopedických písniček, který obsahuje celkem patnáct skladeb, naživo zaznělo okolo deseti z nich. Křtu, při kterém zpěvník zasypali gumovými medvídky, se kromě ředitele divadla zúčastnil Emanuel Míšek, autor hravých a vtipných textů, a Sisa Michalidesová, která k nim složila hudbu. Všechny z tohoto zpěvníku lze poslouchat na hudebních platformách YouTube a Spotify.
Do nahrávání písníček z tohoto zpěvníku se zapojili herci z malého i velkého souboru Horáckého divadla. „Vzniklo tak hezké společné dílo, které nejen baví, ale má i vzdělávací přesah,“ říká Jiří Liška, umělecký šéf HD_Jéé, tedy souboru zaměřeného na tvorbu pro děti, mládež a mladé publikum. „Ať už budete ze zpěvníku zpívat kdekoliv, přeji si, ať máte s písničkami jen samou legraci a ať si na nich naostříte jazyky do ostrosti břitvy,“ vzkazuje Liška.
V uvolněné a pohodové atmosféře došlo i na křest zpěvníku logopedických písniček, který obsahuje celkem patnáct skladeb, naživo zaznělo okolo deseti z nich. Křtu, při kterém zpěvník zasypali gumovými medvídky, se kromě ředitele divadla zúčastnil Emanuel Míšek, autor hravých a vtipných textů, a Sisa Michalidesová, která k nim složila hudbu. Všechny z tohoto zpěvníku lze poslouchat na hudebních platformách YouTube a Spotify.
Do nahrávání písníček z tohoto zpěvníku se zapojili herci z malého i velkého souboru Horáckého divadla. „
Vzniklo tak hezké společné dílo, které nejen baví, ale má i vzdělávací přesah,“ říká Jiří Liška, umělecký šéf HD_Jéé, tedy souboru zaměřeného na tvorbu pro děti, mládež a mladé publikum. „Ať už budete ze zpěvníku zpívat kdekoliv, přeji si, ať máte s písničkami jen samou legraci a ať si na nich naostříte jazyky do ostrosti břitvy,“ vzkazuje Liška.