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Flagg se 43 body zařadil vedle Duranta. Dallasu pomohl k obratu proti Indianě

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Cooper Flagg nastřílel Indianě 43 bodů, přidal deset doskoků a šest asistencí. Jako teprve druhý teenager po Kevinu Durantovi tak v NBA spojil alespoň 40 bodů, deset doskoků a pět asistencí v jediném zápase. Dallas vyhrál 125:122.
Flagg se 43 body zařadil vedle Duranta. Dallasu pomohl k obratu proti Indianě

Flagg se 43 body zařadil vedle Duranta. Dallasu pomohl k obratu proti Indianě

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.11.2026 13:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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