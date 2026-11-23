V pátek 2. srpna 1963 našli pátrači v odstaveném pracovním vagonu u Rosic nad Labem těla dvou malých chlapců. Tentýž den odpoledne, 166 kilometrů odtud, přejel traktor na poli vojenského zběha Josefa Kulíka. Z vězení ho o tři roky dříve dostala prezidentská amnestie. Komunistický režim případ utajil a zahraničním novinářům o dopadení lhal. Kulíka v únoru 1964 popravili na Pankráci.
Z vězení až k titulu Vzorný voják
Josef Kulík se narodil 29. září 1930 v Želevicích nad Ohří na Litoměřicku. Vychodil jen čtyři třídy obecné školy, mládí strávil po polepšovnách a ústavech a po krátké práci v cukrovaru se z něj stal mnohokrát trestaný násilník. V roce 1951 se nožem pokusil zavraždit Růženu Votavovou a soud mu za to uložil dlouhý trest.
Celý si ho ale neodseděl. Devátého května 1960 totiž prezident Antonín Novotný vyhlásil rozsáhlou amnestii, díky níž se Kulík dostal na svobodu. Ve dvaatřiceti letech pak narukoval na povinnou vojnu k útvaru v Přelouči.
Podle velitele s ním v kasárnách větší potíže nebyly, spolubojovníci si však pamatovali, že neustále brousil nože. Nakonec získal titul Vzorný voják spojený s třídenním opušťákem. Vojenský historik Ivo Pejčoch na případu upozornil na slabinu vševojskové armády před rokem 1989. „Ve snaze naplnit stanovené kvóty odváděly vojenské správy v některých případech mladíky, kteří neměli na vojně co dělat. A už vůbec neměli získat přístup ke zbraním,“ řekl Pejčoch.
Zaspal ve vlaku u Rosic nad Labem
Právě třídenní volno se v létě 1963 změnilo v tragédii. Devětadvacátého července se Kulík vracel vlakem zpět do kasáren, jenže cestou usnul a cílovou stanici přejel. Probudil se až v Pardubicích, a protože se blížil večer, došel k Rosicím nad Labem. U trati našel odstavený pracovní vagon pro traťové dělníky, dostal se dovnitř a lehl si na palandu.
Brzy zaslechl dětské hlasy. Okolo šli šestiletý Vladimír Drtina a devítiletý Oldřich Křenek, kteří trávili prázdniny u prarodičů. Kulík je podle vyšetřování nalákal dovnitř na služební zbraň a oba je zavraždil. Případ se dodnes uvádí mezi několika doloženými případy kanibalismu u nás. K jednotce se už nevrátil, druhý den sedl na vlak a odjel domů do obce Hrdly na Litoměřicku.
V den nálezu zasáhl na poli traktor
Když se chlapci večer nevrátili, rozběhlo se kolem Pardubic rozsáhlé pátrání, do kterého se zapojily hlídky, dobrovolníci, potápěči i vrtulníky. Velitel v Přelouči mezitím nahlásil svého vojáka jako zběha.
Zlom přišel v pátek 2. srpna 1963. Pátrači u trati nejprve objevili jedno z dětských kol a vzápětí otevřeli odstavený vagon s těly obou školáků. Kdo za činem stojí, však v tu chvíli nikdo nevěděl.
Tentýž den odpoledne ale zasáhla náhoda o 166 kilometrů dál na Litoměřicku. Kulík vyšel ven, na poli nedaleko domova si lehl do vysokého porostu a usnul. Právě probíhaly žně a traktorista si ho mezi klasy nevšiml. S těžkými zraněními ho převezli do nemocnice v Roudnici nad Labem, kde mu lékaři v náprsní kapse našli sešit s poznámkami o tom, co udělal.
Mlčení úřadů rozvířilo pověry
Velení armády i komunistické úřady případ utajily a v československých novinách nevyšel jediný článek. Zpráva přesto pronikla na Západ a o rozhovor požádali italští novináři z agentury ANSA. Úřady pro ně připravily dvacetiminutovou besedu, na které o nehodě s traktorem nepadlo ani slovo.
„Na otázku, jakým způsobem se podařilo pachatele dopadnout, bylo novinářům sděleno, že pachatel byl odhalen na základě vzorné spolupráce veřejnosti s československými bezpečnostními orgány a na základě ohledání místa činu,“ napsal major Miloš Vlasák v hlášení pro náměstka ministra vnitra Jana Zárubu.
Mezi lidmi se zatím šířily pověsti. Jak později ve svých pamětech popsal brněnský kriminalista Miloslav Jedlička, vyprávělo se, že jednomu z chlapců hrůzou zbělely vlasy. Znovu ožila i pověra, že bezpečnost získala podobu pachatele ofotografováním očních zornic oběti. Jedlička ji označil za nesmysl, i když takovým báchorkám věřila řada zločinců.
Trest smrti od stejného prezidenta
V tichosti proběhl i neveřejný proces před Vojenským obvodovým soudem v Pardubicích. Lékařské posudky konstatovaly, že Kulík je za své činy plně odpovědný, a soud mu 20. prosince 1963 za vraždu a zběhnutí uložil trest smrti. Odvolací soud verdikt potvrdil a žádost o milost zamítl prezident Antonín Novotný, tedy stejný muž, jehož amnestie v roce 1960 Kulíka pustila z vězení.
V pátek 7. února 1964 v 8.45 ráno Josefa Kulíka v pražské pankrácké věznici oběsili. Podle Deníku, který získal části spisů z archivů v Pardubicích a Kanicích, mají být kompletní materiály uložené ve vojenském archivu v Trnavě přístupné až v roce 2063.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (denik, cnn.iprima, blesk).