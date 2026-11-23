Sobotní odpoledne na konci léta. Makovice na záhoně zhnědly, chrastí a vypadají, že vydrží ještě týden. Jenže stačí, aby se zvedl vítr, a z pórů pod jejich korunkou začne sypat tmavý prášek. Do večera jsou tobolky poloprázdné. Zahradnický časopis Naše krásná zahrada řadí mák a náprstník mezi trvalky, u nichž se zralá semena po otevření plodů snadno vysypou. Doporučuje proto prohlížet semeníky opakovaně a stříhat hned při dozrání. Kdo čeká na „dokonalý okamžik“, obvykle prohraje s počasím i se samovýsevem. Podle nás proto vyhrává ten, kdo sáhne po nůžkách o kousek dřív, těsně před otevřením tobolek.
Jak mák vysype tisíce semen během jednoho větrného dne
Makovice funguje jako solnička. Na jejím vrcholu sedí věnec drobných pórů a suchá tobolka na pružném stonku se ve větru kývá ze strany na stranu. Každý pohyb vytřese ven další dávku. Podle botaniků z londýnské botanické zahrady Kew může jediná tobolka vlčího máku ukrývat až 17 000 semen. Při takovém množství a tak drobných semenech jde vyprazdňování rychle a semena se rozletí do okolí, odkud je už nikdo nesesbírá.
Náprstník na to jde jinak. Jeho tobolky po dozrání pukají a pouštějí ven spoustu malinkých hnědých semínek, jemných skoro jako prach. Univerzita ve Wisconsinu popisuje, že se rostlina za příznivých podmínek ochotně vysemení sama. Pro pěstitele to má dvě strany: záhon se rozroste, ovšem tam, kam semena zanese vítr, nikoli tam, kde byste rostliny chtěli mít.
Přesný časový limit zahradnické příručky neuvádějí. V praxi ale po otevření semeníku za suchého a větrného dne zbývá jen několik hodin, nanejvýš do večera. Proto kontrolujte každé dva až tři dny a u nejvyzrálejších stonků raději denně.
Poznávací znamení zralosti: hnědá barva, chrastění a tmavá semena
Britská královská zahradnická společnost RHS radí sbírat semeno ve chvíli, kdy semeníky dozrají, ale ještě se neotevřou. Prozradí to barva, která přechází ze zelené do hnědé, černé, případně červené. Naše krásná zahrada přidává další vodítka: plody zaschnou do tmavě hnědého odstínu a semena uvnitř ztmavnou a ochotně se uvolňují.
U máku pomůže jednoduchý test sluchem. Zatřeste stonkem u ucha, a pokud uvnitř chrastí, je hotovo. U náprstníku se díváme na klas zespodu nahoru, protože tobolky vyzrávají postupně. Spodní praskají dřív, horní jsou ještě zelené. Proto má smysl odstřihnout celý klas, jakmile zhnědne jeho dolní třetina.
Načasování během dne hraje stejnou roli jako stupeň zralosti. Sbírejte za sucha, nejlépe od pozdního dopoledne, kdy oschne rosa. Ranní vlhkost i čerstvý déšť zvyšují riziko plísně. RHS u lehkých semen doporučuje navíc bezvětrné počasí, aby vám úroda neuletěla přímo z dlaní.
Když nemůžete hlídat zahradu každý den, natáhněte přes zasychající semeník papírový sáček a převažte ho provázkem. Semena pak padají dovnitř, ne do trávy. Stejně funguje odstřižení celého květenství i se stonkem rovnou do označeného sáčku. Plast sem nepatří, dokud semena nejsou úplně suchá.
U náprstníku si navíc vezměte rukavice. Celá rostlina je při požití jedovatá a kontakt s listy může podráždit citlivou pokožku. Zbytky stonků i hotové osivo uložte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
Třapatka, řebříček a trávy dopřejí pěstiteli víc klidu
Kontrast s ostatními trvalkami vysvětluje, proč mák a náprstník vyžadují pohotovost. Naše krásná zahrada uvádí, že u třapatky, řebříčku nebo okrasných trav se dá často několik dnů počkat. Jejich semena drží v suchých úborech či kláscích a vítr si s nimi tak snadno neporadí.
Rychlou reakci vyžadují podle RHS i další druhy s praskajícími semeníky: violky, netýkavky a hrachory. Mezi běžně sbírané trvalky s volnějším tempem patří třapatkovka, máčka, kopretiny, šalvěj hajní a hvězdnice, k nim zvonek broskvolistý, krásnoočko, denivka a orlíček. Prakticky to znamená, že v srpnu a září vyrazíte nejdřív k máku a náprstníku a ostatní záhony obejdete s menším spěchem.
Jedno upozornění se týká původu. Ze semen věrně opakují vlastnosti hlavně botanické druhy. Semenáčky hybridů bývají proměnlivé a u F1 hybridů podle časopisu Naše krásná zahrada nemá smysl sbírat vůbec. U náprstníku univerzita ve Wisconsinu výslovně jmenuje série Camelot, Dalmatian a Excelsior Hybrids, jejichž potomstvo nezachová vzhled rodičů.
Letošní září a říjen ukázaly, kdy semena nejvíc ohrožuje počasí
Zralé semeníky nejčastěji ničí déšť a vítr, k nimž se na podzim přidávají chladné noci. Semena se pak vysemení, zvlhnou a zplesniví, případně je sezobou ptáci. Sezóna 2026 to v Česku předvedla názorně. Podle ČHMÚ přineslo září na horských stanicích opakované mrazové dny, zatímco nejnižší minimum v nižších polohách činilo +0,6 °C. Zahrady ve vyšších polohách proto bylo potřeba sklízet dřív a s větší opatrností. Vývoj rostlin se tam řídí nižšími teplotami, takže sezóna je kratší a zrání se posouvá.
Říjen podle
ČHMÚ vyšel teplotně i srážkově normálně, v průměru napršelo 39 mm. Na některých horských stanicích ale spadlo přes 100 mm a výraznější srážky přišly 8. až 11. října a pak znovu v poslední dekádě. Mezi nimi svítilo slunce nadprůměrně, celkem 137 hodin, tedy 130 % normálu. Pro sběr z toho plyne jasná lekce: suchá slunečná období využít naplno ke sklizni i dosoušení a před ohlášeným deštěm stříhat všechno, co už hnědne. Dosušení, uložení a výsev: podzim 2026, nebo jaro 2027?
Sklizené semeníky rozložte v jedné vrstvě na papír nebo tácek a nechte je v suché větrané místnosti mimo přímé slunce. Po dosušení oddělte semena od plev třením mezi prsty, sítkem nebo lehkým fouknutím. Mák se vysype skoro sám, stačí tobolku převrátit nad miskou. Hotové osivo patří do papírových obálek, případně do vzduchotěsné dózy se sáčkem silikagelu. Plastový sáček s nedosušeným obsahem znamená kondenzaci a plíseň.
Na obálku napište český i latinský název, barvu květu, datum sběru a místo v zahradě. U hybridů se hodí poznámka, že potomstvo může překvapit. Místo výsevu pak označte pevnou jmenovkou a záhon si vyfoťte mobilem, ať na jaře víte, kde co klíčí.
Pro trvalky, které ke klíčení potřebují období chladu a vlhka, doporučuje Naše krásná zahrada výsev od října do listopadu, kdy půda ještě nezamrzla, ale semena už nestihnou vyklíčit před zimou. Kdo nechce riskovat, může předpěstovat v květináčích v březnu a dubnu 2027 nebo vysévat přímo na záhon po ledových mužích v květnu. Náprstník lze podle univerzity ve Wisconsinu vysít už koncem léta, aby příští rok kvetl. Semena potřebují ke klíčení světlo, proto je nezahrnujte zeminou.
Starší zásoby prověří jednoduchý test. Na navlhčenou papírovou utěrku položte alespoň 20 semen, lépe 50 až 100, drobná semena rozložte naplocho. Uložte je do sáčku v teple a po týdnu až dvou spočítejte, kolik jich vyklíčilo. Podle
Iowské státní univerzity znamená 90 % a víc výbornou kvalitu, 70 až 80 % u drobných semen ještě obstojí a s 50 % a méně se většinou nevyplatí ztrácet čas. Kolik ušetříte, když sáhnete po vlastních semenech
Položka Orientační cena Náprstník, 200 semen (Neoseeds) 23 Kč Třapatka nachová, 30 semen (Neoseeds) 18 Kč Třapatka nachová, osivo (Dobrá semena) 30,50 až 81,90 Kč Řebříček, 50 semen (Neoseeds) 16 Kč Sazenice třapatky (Zahradnictví Cheznovice) 49 až 65 Kč/ks Sazenice řebříčku (Zahradnictví Cheznovice) 55 Kč/ks
Jedna tobolka máku vydá víc semen než desítky kupovaných sáčků a jediný klas náprstníku osází celý stinný kout. U třapatky by deset sazenic vyšlo zhruba na 500 až 650 Kč, zatímco vlastní sběr stojí jen papírový sáček a trochu pozornosti. Sazenice mají výhodu jistějšího tvaru a rychlejšího efektu. Podle nás ale u větších ploch a u druhů, kde variabilita nevadí, vlastní osivo jasně vítězí. RHS navíc připomíná, že čerstvá semena některých trvalek klíčí lépe než dlouho skladovaná.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková