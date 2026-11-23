První sněhové vločky už dnes ráno poletovaly i na jihu Čech. Zatím jen přináší připomínku toho, co nás v následujících dnech čeká. Na jihu Čech totiž může podle meteorologů sněžit už ve středu, výraznější nadílka se ale očekává ve čtvrtek.
Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) bude úterý ještě převážně slunečné, ovšem velmi chladné. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat pouze mezi minus jedním až plus dvěma stupni Celsia. Na horách zůstane také mrazivo, s teplotami od minus tří do nuly.
Ve středu přijde oblačnost.
„Zpočátku bude jasno nebo skoro jasno, již během noci ale od jihozápadu začne přibývat oblačnosti. Přes den očekáváme oblačno až zataženo. Později večer a v noci se ojediněle vyskytne slabé sněžení, zejména na jihovýchodě kraje,“ uvedl Petr Frühbauer z ČHMÚ. Nového sněhu by zatím nemělo být mnoho, předpoklad je přibližně nula až jeden centimetr. Čtvrtek může přinést sněhovou nadílku
Zajímavější předpověď nás čeká ve čtvrtek. Právě tehdy by mělo do jižních Čech dorazit sněžení, které může být místy i vydatné. ČHMÚ v aktuální krajské předpovědi počítá s novou sněhovou pokrývkou v rozmezí tří až patnácti centimetrů.
Teploty tomu budou nahrávat. Nejvyšší denní maxima mají zůstat mezi minus třemi až plus jedním stupněm Celsia. Srážky by měly během dne pokračovat a postupně slábnout až večer.
Meteorologové zároveň upozorňují, že oblasti, které zasáhne nejvýraznější sněhová nadílka, se mohou v rámci republiky ještě měnit. Nelze proto zatím s jistotou říct, kde přesně napadne nejvíce.
Nízké teploty navíc potěší provozovatele lyžařských areálů. Podle ČHMÚ bude celý nadcházející týden teplotně podprůměrný a ve vyšších a horských polohách lze počítat s celodenním mrazem. Takové podmínky jsou příznivé také pro technické zasněžování.
Zima se přihlásí o slovo v celé republice
Podle meteorologů čeká Česko výrazně chladný týden, během kterého se budou noční teploty dostávat i pod minus deset stupňů, a to zejména v mrazových kotlinách. Denní maxima se budou jen v nížinách dostávat slabě nad nulu.
Už dnes se místy objevují sněhové přeháňky, nejvíce jich meteorologové očekávají na horách na severu a severovýchodě republiky. Tam může připadnout kolem deseti centimetrů nového sněhu, v Jizerských horách i více.
Největší otazník ale zatím visí právě nad čtvrtkem. ČHMÚ upozorňuje na možnost plošného sněžení, které by mohlo mít výraznější dopad také na dopravu.
„Do jaké míry bude situace se sněžením vážná, ještě přesně nevíme, ale že se jeví jako potenciálně velmi riziková minimálně na části území, se zdá být pravděpodobné,“ dodali meteorologové.