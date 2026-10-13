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Čistá okna, špinavé žaluzie: Podstata tkví ve správném postupu

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Umytá okna dokážou celou místnost krásně prosvětlit, ale špinavé žaluzie jejich efekt snadno pokazí. Každou lamelu přitom není nutné pracně drhnout zvlášť. Existuje jednoduchý trik, díky kterému odstraníte prach rychleji a s menší námahou.
zaluzie

zaluzie

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

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