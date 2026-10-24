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Zajímavé využití zápalek: strčte je do květináče a rostliny budou zdravější

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Pokojové rostliny dokážou zútulnit každý prostor. Aby vám vydržely co nejdéle v dobré kondici, je potřeba se o ně patřičně starat a chránit je před škůdci a chorobami. K tomu vám může posloužit starý trik, který používaly již naše babičky. Potřebovat k němu budete pouze obyčejné zápalky.
sirky

sirky

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 24.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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