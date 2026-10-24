Zajímavé využití zápalek: strčte je do květináče a rostliny budou zdravější

Pokojové rostliny dokážou zútulnit každý prostor. Aby vám vydržely co nejdéle v dobré kondici, je potřeba se o ně patřičně starat a chránit je před škůdci a chorobami. K tomu vám může posloužit starý trik, který používaly již naše babičky. Potřebovat k němu budete pouze obyčejné zápalky.
Pokojovky v ohrožení škůdců
Pokud začne rostlina uvadat a žloutnout, je důležité co nejdříve zjistit příčinu. Může se jednat o špatné umístění nebo zalévání. V některých případech za to mohou škůdci v podobě malých mušek neboli smutnic. Kladou svá vajíčka do substrátu a jakmile dojde k jejich vylíhnutí v larvy, může to pro rostlinu znamenat hotovou zkázu. Larvy totiž vysávají živiny z půdy a okusují kořeny. Jestliže včas nezasáhnete, pokojovka postupně uvadne.
Foto: Pixabay
Zápalky v květináči
Pokojové rostliny ochráníte pomocí triku s klasickými zápalkami. Dokážou pokojovky ochránit díky tomu, že jejich hlavičky obsahují fosfor a síru, a proto na ně mají pozitivní vliv. Látky se pak budou do substrátu postupně uvolňovat. Výsledkem bude úbytek parazitů a houbových chorob, které dokážou potrápit rostlinu a mnohdy jsou neviditelné pouhým okem. Pomocí zápalek rovněž dojde k omezení výskytu nepříjemných poletujících mušek, které mají tendenci se hemžit okolo pokojových rostlin, a to nejen v zimním období.
Použití zápalek v květináči
Jak použít zápalky, aby výsledek měl požadovaný efekt? Na pokojovky mají přímo blahodárný účinek hlavičky sirek. Díky jejich složení ochrání rostliny nejen před škůdci, ale také pročistí hlínu a dodají potřebné živiny, jako například fosfor. Vaše pokojovky budou zdravější a silnější. Vezměte zápalky a zapíchněte je hlavičkou směrem do hlíny. Jedna určitě nestačí. Počet závisí na velikosti květináče. Pokud je malý, bude stačit pár sirek, pakliže je objemnější, bez obav jich přidejte do hlíny více.
Zdroje info: Autorka
Náhledové foto: Pixabay
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