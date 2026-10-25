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Zbytky mýdla nemusíte vyhazovat: Využijte je při praní i úklidu

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Dennívýzva
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Malý kousek mýdla, který už se vám špatně drží v ruce, nemusíte hned vyhodit. Naopak ho můžete ještě využít a nemusíte kupovat další výrobky na úklid, praní nebo provonění domácnosti.
Zbytky mýdla nemusíte vyhazovat: Využijte je při praní i úklidu

Zbytky mýdla nemusíte vyhazovat: Využijte je při praní i úklidu

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 25.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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