Čínský robot Superman běhá rychleji než Usain Bolt. Vývojáři ho postavili za tři měsíce

Když Usain Bolt v roce 2009 na mistrovství světa v atletice zastavil stopky na magických 9,58 sekundy ve stovce, zdálo se, že lidské tělo dosáhlo své absolutní hranice. Jeho maximální rychlost 12,42 metru za sekundu (necelých 45 km/h) byla po patnáct let symbolem toho nejrychlejšího, čeho dokáže lidský organismus. Teď se ale ukazuje, že budoucnost patří strojům – a ty hranice lidstva překonávají s takovou lehkostí, že to vyráží dech.
Hangčouská firma Unitree, známá výrobou pokročilých robotických psů a humanoidů, zveřejnila video, které vyvolalo na internetu bouřlivé reakce. Jejich nejnovější prototyp s přezdívkou Superman dosáhl při běhu rychlosti 12,66 metru za sekundu – tedy 45,6 km/h. To je víc, než kdy dokázal kterýkoliv člověk na planetě.
Údaj nicméně zatím nebyl nezávisle ověřen.
Stroj s nohama dítěte běhá jako olympionik
Co dělá tento výkon ještě pozoruhodnějším, je fyzická stavba robota. Superman měří 170 centimetrů, váží pouhých 45 kilogramů a délka jeho nohou činí jen 85 centimetrů. Představte si atletickou mašinu s proporčně krátkými končetinami, která přesto dokáže udržet krok s nejrychlejšími sprintery historie, a dokonce je předběhnout. Dovednost nového robota můžete posoudit sami ve videu:
Video z testovacího běhu ukazuje stroj, jak se řítí po dráze s překvapivě stabilním pohybem. Jenže právě ten pohyb vyvolal na sociálních sítích vlnu vtipných komentářů. Jeden z uživatelů například napsal, že jde o „nejneohrabanější běh, jaký kdy viděl“. Jiný reagoval prostě: „Takže stroj byl rychlejší než člověk. Máme přece auta.“ A další dodal, že robot možná dokáže překonat člověka na rovné dráze, ale „na nerovném terénu bychom ještě měli šanci“.
Objevily se ale i méně žertovné reakce. Někteří lidé upozorňují, že představa robotů pohybujících se takovou rychlostí může být zároveň fascinující i trochu děsivá. Pokud totiž dokáže humanoidní stroj nejen běhat, ale také skákat a pohybovat se v lidském prostředí, otevírá to úplně jinou kapitolu robotiky.
K čemu vlastně takový rychlý robot je?
To zatím vlastně není jasné.
Superman je především technologická demonstrace. Unitree se snaží ukázat, kam lze posunout rychlost, stabilitu a pohyblivost humanoidních robotů. Firma uvádí, že roboti tohoto typu mají v budoucnu pomáhat lidem v průmyslu, zemědělství, při inspekcích, průzkumu nebo záchranných operacích. Právě tam může být schopnost rychle se pohybovat v prostředí vytvořeném pro člověka velmi užitečná.
Superman navíc podle Unitree zvládne výskok do výšky dvou metrů. Firma uvádí, že prototyp vznikal jen něco přes tři měsíce. To je možná ještě působivější než samotné překonání Boltovy rychlosti: nejde totiž jen o to postavit stroj, který umí jet rychle. Je třeba přimět desítky motorů, senzorů a řídicích systémů, aby při takové rychlosti spolupracovaly a robot přitom nespadl.
A asi v tom spočívá skutečný význam tohoto podivně pobíhajícího stroje. Nejde o to, že by robot porazil člověka v závodě. Jde o ukázku, že rychlost, sílu a pohyblivost lidského těla už dokážeme napodobit – a v některých ohledech dokonce překonat.
Zdroje článku: dailymail.com, mitrade.com, technode.com, wionews.com, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý