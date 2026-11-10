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Cibuloviny v květináčích: Jak je ochránit před promrznutím

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Cibuloviny v nádobách mohou bez problémů přečkat zimu i bez sklepa. Důležité je ochránit kořeny před promrznutím a zároveň zabránit tomu, aby cibulky v přemokřené půdě uhnívaly. Jak na to a na co si dát pozor?
Cibuloviny v květináčích: Jak je ochránit před promrznutím

Cibuloviny v květináčích: Jak je ochránit před promrznutím

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.11.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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