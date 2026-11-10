Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Nosková jde za unikátní zkušeností a začala grandiózně, Muchová spoléhá na znalost vlastního těla

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Tenisový Turnaj mistryň v Indian Wells nabídne dvojí české zastoupení. Mezi osm nejlepších singlistek sezony 2026 se kvalifikovaly Linda Nosková a Karolína Muchová, které před startem prestižního šampionátu promluvily o svých očekáváních. Zatímco mladší Nosková se těší na mimořádně náročnou konkurenci a nový herní formát, zkušenější Muchová zdůrazňuje především důležitost zdraví a správného rozložení sil.
Nosková jde za unikátní zkušeností a začala grandiózně, Muchová spoléhá na znalost vlastního těla

Nosková jde za unikátní zkušeností a začala grandiózně, Muchová spoléhá na znalost vlastního těla

Zdroj: Profimedia
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.11.2026 20:20

Reklama
Další články z SportWin
Hertl vzal zápas do svých rukou! Dvěma trefami umlčel Buffalo a prodloužil vítěznou sérii Vegas
Hertl vzal zápas do svých rukou! Dvěma trefami umlčel Buffalo a prodloužil vítěznou sérii Vegas
TOP 10 nejhodnotnějších českých fotbalistů současnosti. Vládnou legionáři ze zahraničí
TOP 10 nejhodnotnějších českých fotbalistů současnosti. Vládnou legionáři ze zahraničí

Česká fotbalová reprezentace se chystá na zbylé zápasy Ligy národů proti Španělsku a Chorvatsku....

AC Milán si neumí představit blízkou budoucnost bez Rabiota. Řešit se má nový kontrakt
AC Milán si neumí představit blízkou budoucnost bez Rabiota. Řešit se má nový kontrakt

Jednatřicetiletý záložník Adrien Rabiot vykazuje další skvělou sezonu v barvách AC Milán a vše nasvědčuje...

Pět pádných argumentů, proč by se Rusko nemělo vrátit do mezinárodního hokeje
Pět pádných argumentů, proč by se Rusko nemělo vrátit do mezinárodního hokeje

Již více jak týden rezonuje hokejovým prostředím rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu (CAS) o...

Rozšíří se polská enkláva v Edenu? Slavia má mít zájem o dalšího hráče z této země
Rozšíří se polská enkláva v Edenu? Slavia má mít zájem o dalšího hráče z této země

Sázka aktuálního lídra Chance Ligy na polské legionáře zatím vychází. Pražská Slavia během...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

Články ze SportWin.cz přinášejí svěží pohled na sport – kombinují aktuální zprávy s lehkostí, nadsázkou i špetkou zábavy. Věnují se především populárním sportům, jako je fotbal, hokej, tenis nebo bojové sporty, ale objevují se i méně tradiční témata a kuriózní momenty ze světa sportovního...

Všechny články tohoto autora →
SportWin
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.