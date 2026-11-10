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Z Batmana se možná stane James Bond? Robert Pattinson měl absolvovat tajné kamerové zkoušky na agenta 007

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Před sedmi lety se Robert Pattinson a Nicholas Hoult přetahovali o Batmanův plášť. Teď se podle magazínu The Hollywood Reporter potkávají znovu, tentokrát v boji o smoking agenta 007. Pattinson měl kamerové zkoušky na nového Jamese Bonda absolvovat koncem října v Londýně. Kdo další je ve hře?
Z Batmana se možná stane James Bond? Robert Pattinson měl absolvovat tajné kamerové zkoušky na agenta 007

Z Batmana se možná stane James Bond? Robert Pattinson měl absolvovat tajné kamerové zkoušky na agenta 007

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.11.2026 19:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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