Z Batmana se možná stane James Bond? Robert Pattinson měl absolvovat tajné kamerové zkoušky na agenta 007

Zprávu přinesl v pátek 6. listopadu magazín
The Hollywood Reporter s odvoláním na několik nejmenovaných zdrojů. Robert Pattinson měl na roli nového Jamese Bonda zkoušet o víkendu 24. října. Ke kandidátům podle stejného magazínu nejspíš přibyl i Nicholas Hoult, tedy Lex Luthor z nového Supermana.
Nic z toho zatím není oficiální. Studio Amazon MGM, které má dnes nad bondovkami tvůrčí kontrolu, se ke zprávám o Pattinsonovi ani Houltovi nevyjádřilo, jak upozorňuje americký web
Screen Rant. Brát je proto musíme s rezervou, i když The Hollywood Reporter patří v Hollywoodu k nejlépe informovaným médiím. Foto: Warner Bros. Batman proti Luthorovi podruhé
Připomeňme, že na jaře 2019 patřili Pattinson a Hoult mezi poslední herce ve hře o roli Bruce Wayna. Hoult později vyprávěl v podcastu Happy Sad Confused, že se o Pattinsonově obsazení dozvěděl z rádia v autě, týden před vlastními kamerovými zkouškami. Batmana nakonec dostal Pattinson a Hoult si o pár let později spravil chuť jako padouch Lex Luthor v Supermanovi Jamese Gunna.
Pattinson se mezitím v roli temného rytíře zabydlel. V Londýně ho teď čeká natáčení pokračování. Právě proto je prý v Británii a na zkoušky to měl kousek.
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Kdo by před bezmála dvaceti lety věřil, že se z upíra Edwarda ze Stmívání stane jedno z nejzajímavějších jmen Hollywoodu? Pattinson pak roky sbíral divné a odvážné role u nezávislých režisérů, než si ho našly velké akční filmy. Pattinsonovi je dnes čtyřicet let, Houltovi třicet šest. Pro srovnání, Daniel Craig poprvé oblékl smoking v Casino Royale ve svých osmatřiceti.
Foto: Warner Bros. Kdo další se uchází o roli Jamese Bonda?
Pattinsonovo jméno je v bondovském závodě překvapením. Až dosud se mluvilo hlavně o
Jacku Lowdenovi ze seriálu Slow Horses a Callumu Turnerovi. Magazín Variety v říjnu napsal, že oba jsou ve hře o závěrečné kamerové zkoušky a že konkurz vede castingová režisérka Nina Gold.
Mezi favority patří i
Josh O'Connor, známý jako princ Charles z Koruny. Ten se ke spekulacím vyjádřil pro BBC velmi opatrně. „Je to neuvěřitelně bizarní moment, kdy se musíte štípnout,“ řekl s tím, že víc k tomu prozradit nemůže.
Lowden, Turner i O'Connor jsou typ klasického britského gentlemana, jakého si pod Bondem představí většina diváků. Pattinson by byl odvážnější volba, herec s pověstí podivína, který si role vybírá podle režisérů.
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Novou bondovku režíruje
Denis Villeneuve a scénář píše Steven Knight, tvůrce seriálu Peaky Blinders. Potvrdil to sám Amazon, který od března 2025 drží nad značkou tvůrčí kontrolu místo Barbary Broccoli a Michaela G. Wilsona. Produkují Amy Pascal a David Heyman.
Pattinson a Villeneuve se přitom dobře znají. Herec si u něj zahrál záhadného Scytaleho ve snímku
Duna: Část třetí, který do českých kin dorazí 17. prosince. Lepší doporučení z place si Pattinson těžko mohl přát.
Jméno nového Jamese Bonda by mohlo padnout ještě do konce roku, samotný film by Amazon podle webu
TheWrap rád dostal do kin v roce 2028. Jestli Pattinson po Batmanovi oblékne i smoking s povolením zabíjet, se tedy možná dozvíme už pod stromečkem. Zdroje: The Hollywood Reporter, Screen Rant, Variety, Amazon, TheWrap, ČSFD