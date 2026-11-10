Demi Moore slaví 64 let a na módní akci ukázala štíhlou postavu. V džínovině a s dlouhými vlasy vypadá o generaci mladší

Demi Moore, FOTO: Jay Dixit, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Demi Moore, FOTO: Jay Dixit, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Demi Moore, FOTO: Jay Dixit, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Demi Moore, FOTO: Jay Dixit, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Demi Moore, FOTO: Jay Dixit, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Demi Moore, FOTO: Jay Dixit, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Demi Moore ve středu 11. listopadu oslaví čtyřiašedesáté narozeniny. V srpnu se vdala její nejmladší dcera Tallulah a na svatební víkend dorazil i bývalý manžel Bruce Willis, který se dlouhodobě potýká s demencí. Moore navíc na nedávných módních akcích předvedla vzhled, kterým zcela popírá svůj skutečný věk. Svatba na ranči v Idahu
Srpnová svatba dvaatřicetileté dcery Tallulah s hudebníkem Justinem Aceem svedla velkou rodinu dohromady. Zásnuby oznámili už v roce 2024, kdy na sociální sítě nahráli fotku spojených rukou nad okvětními lístky růží s viditelným prstenem, a tehdy k tomu dcera připsala jen slovo Každý den.
Obřad pak proběhl 8. srpna na rodinném ranči v idahském městě Sun Valley.
u toho pochopitelně nechyběla, ostatně s dcerou byla už několik dní předtím při závěrečné zkoušce svatebních šatů v losangeleském hotelu Chateau Marmont. S dcerami Rumer a Scout u toho jedly hranolky a Tallulah vtipkovala o nasávání krásy i magie celého okamžiku. Demi Moore
Autorem svatební róby byl kreativní ředitel značky Balenciaga Pierpaolo Piccioli a práce na ní zabraly v ateliéru více než sedm set hodin. Podle informací magazínu Vogue to byly jedny z jeho prvních svatebních šatů po nástupu do čela tohoto módního domu. Konstrukce a úpravy si vyžádaly čtyři sta pět hodin, dlouhý závoj pak zabral dalších devět hodin práce. Při obřadu pak Moore seděla v první řadě v dlouhých splývavých šatech.
Willis dceru objal
Pozornost vzbudila také účast
. Dlouho totiž nebylo jasné, jestli na svatbu vůbec dorazí, protože má od února 2023 diagnózu frontotemporální demence a podle letních zpráv z médií žije odděleně od rodiny s nepřetržitou péčí. Svatebního víkendu se ale nakonec zúčastnil a magazín Vogue zveřejnil dojemné srpnové fotky, na kterých se usmívá a drží nového zetě za ruku. Bruce Willise
Svou dceru Tallulah na jednom ze snímků pevně objal a ona mu opřela hlavu o rameno. Byla to velká výhra pro celou rodinu. Podle dostupných informací totiž nemocný herec vnímá svoji situaci tak, že se vlastně nic neděje, a současný stav považuje za zcela normální.
Jeho nynější manželka Emma Heming Willis k tomu v jednom z podcastů uvedla, že má velkou radost z toho, že on sám o své diagnóze neví. O osvětu kolem nemoci se dlouhodobě starají právě dcery, které na sociálních sítích pravidelně sdílejí společné rodinné fotky.
Návrat k dlouhým vlasům
Demi Moore si letos v září odskočila na newyorský týden módy, kde na přehlídce návrháře Thoma Brownea překvapila krátkým mikádem sahajícím k bradě. Jednalo se však o paruku, protože v rozhovoru pro americký časopis People už na začátku roku vysvětlila, že délku svých vlasů si bedlivě hlídá a podobné styly jsou jen dočasné.
„Nejvíc sama sebou se cítím na konci dne, kdy si je rozpustím a vidím je padat pod pás. Je to jako návrat domů,“ řekla k tomu. Zkoušení různých účesů ji ale baví. Možnost prozkoumat další část své osobnosti si pochvalovala v březnu na akci značky Kérastase. Tehdy tak komentovala svůj jiný krátký sestřih z milánské přehlídky Gucci, kam navíc dorazila s psíkem Pilafem v náručí. Změnu vizáže tehdy označila za skvělý zážitek a jedinečnou chvíli. Mladistvý vzhled v džínovině
Na nedávné fotce z Instagramu z přelomu října a listopadu se pochlubila vzhledem, který vůbec neodpovídá ročníku narození 1962. Během předávání cen americké módní rady CFDA oblékla džínový model od návrháře Zaca Posena a na akci předala zástupcům oděvní společnosti Gap ocenění za inovaci.
Na akci předvedla velmi štíhlou postavu, husté tmavé vlasy a mimořádně pevnou pleť. V minulosti pro média uvedla, že plastickou operaci nikdy nepodstoupila a skalpel podle ní člověka šťastným stejně neudělá. Raději prý chce být krásnou ženou ve svém věku, než aby se zoufale snažila vypadat na třicet let. Mýtus, že stárnutí znamená nutně ztrátu, navíc vnímá úplně opačně a tvrdí, že s věkem člověku spíš přibývá, než ubývá.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tmz, imdb, pagesix, instagram).