Nový týden přináší kariérní příležitosti i finanční hojnost. Čtyři znamení horoskopu mohou očekávat úspěšné dny, další by měli být na pozoru

Začátek týdne se ponese v duchu dynamických a praktických energií. Zatímco pondělí ovlivní ohnivý prvek podněcující k impulzivnímu jednání, úterý a středa přinesou klidnější zemskou energii, která je jako stvořená pro plánování rozpočtu a vyřizování neodkladných účtů. Ve čtvrtek a pátek převezme otěže kovový element, který vyžaduje přesnost, pozornost k detailům a pečlivému formulování myšlenek. Víkendová vodní energie nakonec otevře prostor pro hlubší emoce a vyjasnění vztahů.
Tento týden od nás nevyžaduje riskantní kroky, ale naopak dokončení rozdělaných úkolů a nastavení hranic. Místo bezhlavého utrácení sázejte na dlouhodobou stabilitu a v mezilidských vztazích volte přímou, ale vlídnou komunikaci.
Hvězdy budou těmto znamením příznivě nakloněny
Krysa
Pro lidi narozené ve znamení Krysy bude tento týden časem rostoucího štěstí a kariérních příležitostí. Úterý a sobota jsou pro vás ideálními dny pro finanční plánování i důležitá pracovní rozhodnutí. Kolem 11. listopadu dostanete šanci vyjádřit svůj názor na důležité téma. Neschovávejte se do ústraní. Pokud vám okolí naslouchá, využijte toho k posílení své pozice i budoucímu finančnímu růstu. Pozor si dejte jen v pátek, kdy by menší rodinná neshoda mohla prověřit vaši trpělivost.
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Opice
Opice se mohou těšit na velmi silný týden plný podpory a inspirace. Úterý, sobota a neděle vám přinesou užitečné kontakty i nečekané nápady, které posunou vaše projekty vpřed. Uvědomíte si, že v sobě skrýváte obrovský potenciál, který jste dosud plně nevyužili. Jediným rizikovým dnem je čtvrtek, kdy vám střet energií doporučuje vyhnout se neuváženým finančním rozhodnutím.
Buvol
Buvoli v tomto týdnu najdou způsob, jak nastolit zdravou rovnováhu mezi pracovním nasazením a rodinným životem. Středa, která se nese v zemské energii vašeho znamení, vám poskytne pevnou půdu pod nohama pro jednání v bance či úpravu rodinného rozpočtu. Zjistíte, že nemusíte řešit každý problém svých blízkých za ně. V sobotu se však vyvarujte tvrdohlavosti v diskusích.
Kohout
Po náročnějším období přichází pro Kohouty zasloužené povzbuzení sebevědomí. Středa a sobota vám budou mimořádně přát, ať už půjde o uznání od nadřízených, nebo posun v odložených záležitostech. Uvědomíte si, jak velký kus cesty jste již ušli. V pátek buďte opatrní při psaní zpráv či e-mailů a raději si každý text před odesláním dvakrát přečtěte.
Opatrnosti není nikdy dost: Tato znamení by měla přibrzdit
Kůň
Koně čeká poněkud náročnější týden, který prověří jejich přizpůsobivost. Úterní den může přinést náhlou změnu plánů či zpoždění. Ve středu si dejte pozor na nedorozumění s kolegy a případné vyjasnění řešte raději osobním rozhovorem než přes zprávy. Úleva a nová vlna podpory dorazí ve čtvrtek. Zaměřte se na dlouhodobou strategii a nenechte se otrávit chvilkovými překážkami.
Drak
Pro draky bude klíčové zachovat chladnou hlavu, zejména ve středu a v pátek. Nadřízený či autorita může zpochybnit vaše výsledky a zkoušce může čelit i jedno z vašich přátelství. Místo zášti se zaměřte na urovnání rodinných vztahů a odpuštění. Sobota sice patří vašemu znamení, ale pozor na sklon k přemýšlení nad věcmi, které stejně neovlivníte.
Had
Hadi by si měli dát pozor hned v pondělí, kdy by finance mohly vyvolat zbytečné rodinné rozepře. Ve čtvrtek hrozí drobné neshody v pracovním týmu o to, kdo získá zásluhy. Naštěstí včasným zásahem dokážete zabránit tomu, aby se z malého problému stal velký konflikt. V neděli se dočkáte klidu a vaše tiché plánování přinese sladké ovoce.
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Vyvážený týden: Kdo prožije klidnější období?
Tygr
Tygři prožijí silný příliv sebevědomí ve čtvrtek, což je jejich osobní šťastný den. Pocítíte touhu vymanit se ze stereotypu a vyzkoušet něco nového, co váš život obohatí. V neděli však zjemněte svůj přístup k okolí.
Zajíc
Zajíci v tomto týdnu pocítí velkou úlevu, když se rozhodnou pustit z hlavy obavy z budoucnosti, kterou stejně nemohou ovlivnit. V pátek dosáhnete pokroku v práci, v sobotu se však vyhýbejte klevetám a nepodloženým fámám.
Koza
Pro Kozy bude týden o šíření laskavosti a péči o druhé. I když vás středeční rodinné požadavky mohou trochu vyčerpat, vaše ochota pomoci přinese hřejivé momenty. Pondělí a pátek pro vás budou nejpříznivějšími dny.
Pes
Lidé ve znamení Psa udělají v tomto týdnu jedno velmi zodpovědné rozhodnutí, kterým ochrání své finance i rodinný klid. Silnou podporu pocítíte koncem pracovního týdne, v sobotu si však dejte pozor na konfrontaci s autoritami.
Prase
Prasata vstoupí do týdne na vlastní vlně. Nebojte se v práci vyslovit svoje nápady, vaše okolí je vezme vážně a dostane se vám povzbuzení. Ve čtvrtek očekávejte pomocnou ruku, v neděli buďte obezřetnější.
Šťastný krok pro tento týden
V úterý nebo ve středu si sepište seznam všech účtů a plateb, které musíte uhradit do konce listopadu, a ten nejmenší hned zaplaťte. Vyberte si jednu odkládanou povinnost spojenou s papírováním a dokončete ji dříve, než se pustíte do nových plánů.
Zdroje: Autorský text, YourTango, Times of India, MysticEast