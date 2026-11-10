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Číňané pokořili Bugatti: nové sériové auto jako první překonalo 500 km/h. Vzhled i cena stojí za to

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Elektromobil Yangwang U9 Xtreme čínského BYD jel v Abú Zabí 503,17 km/h a jako první sériové auto překonal 500 km/h. Vyrobí se 30 kusů, každý za víc než 65 milionů korun.
Červenobílý Yangwang U9 Xtreme s číslem 01 stojí zepředu ve vratech boxu

Červenobílý Yangwang U9 Xtreme s číslem 01 stojí zepředu ve vratech boxu

Zdroj: BYD
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.11.2026 18:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů AutoŽivě.cz

AutoŽivě.cz oslovuje řidiče, kteří chtějí mít přehled o tom, co se děje v automobilovém světě, ale zároveň hledají i konkrétní užitek – jak ušetřit, vybrat správný vůz nebo se vyznat v nových pravidlech. Texty jsou psané přístupně, často s lehkou dávkou nadhledu a s důrazem na čtivost. Vedle...

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