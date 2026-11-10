Číňané pokořili Bugatti: nové sériové auto jako první překonalo 500 km/h. Vzhled i cena stojí za to

Hranici 500 km/h dosud žádné sériové auto nepřekonalo. Změnilo se to 1. listopadu, kdy elektromobil Yangwang U9 Xtreme z luxusní značky čínského BYD jel na uzavřené dálnici v Abú Zabí rychlostí 503,17 km/h a Mezinárodní automobilová federace FIA to uznala. Redakce AutoŽivě porovnala rekord s dosavadními maximy sériových aut podle údajů FIA a výrobců, spočítala, co taková rychlost znamená proti českým limitům, a cenu auta přepočítala kurzem ČNB na koruny a postavila proti českému ceníku BYD.
Auto Nejvyšší rychlost Kde a kdy Kdo rychlost potvrdil Yangwang U9 Xtreme 503,17 km/h dálnice E11, Abú Zabí, 1. 11. 2026 FIA a Guinness, jízda jedním směrem Yangwang U9 Xtreme 496,22 km/h okruh ATP Papenburg, Německo, září 2025 BYD, maximum uvádí i FIA Bugatti Chiron Super Sport 300+, předsériový prototyp 490,484 km/h Ehra-Lessien, Německo, 2. 8. 2019 SGS-TÜV Saar Rimac Nevera R 431,45 km/h oznámeno 9. 7. 2025 firma Dewesoft Přehled redakce AutoŽivě podle oznámení FIA a tiskových zpráv Bugatti a Rimacu. První den auto jelo 490 km/h, rekord přinesla až noc ladění
Pokus trval dva dny na uzavřeném desetikilometrovém úseku dálnice E11 se sedmikilometrovou rovinkou. První den auto jelo nejvýš 490 km/h. Po úpravách aerodynamiky, podvozku a tlaku v pneumatikách padl rekord druhý den, 1. listopadu, ve druhé jízdě.
VIDEO Video o novém pokusu zveřejnil BYD 6. listopadu na kanálu BYD Global.
Řídil německý závodník Marc Basseng, který s autem jel i předchozí maximum. Guinness zapsal dva rekordy, pro sériové auto a pro sériový elektromobil. Oba platí pro jízdu jedním směrem.
Od prvního měření v roce 2024 zrychlil o 194 km/h
Rekord je vrchol postupného zrychlování. Z údajů FIA jsme sestavili, jak rychle U9 jezdil od roku 2024. Od prvního měření v lednu 2024 přidal 194 km/h. Nové maximum je o 6,95 km/h vyšší než loňské a Bugatti Chiron Super Sport 300+ z roku 2019 překonává o necelých 13 km/h.
Kdy Verze Rychlost Kde leden 2024 U9 309 km/h testy v Číně říjen 2024 U9 391,94 km/h ATP Papenburg, Německo srpen 2025 U9 Xtreme 472,41 km/h FIA místo neuvádí září 2025 U9 Xtreme 496,22 km/h ATP Papenburg, Německo listopad 2026 U9 Xtreme 503,17 km/h dálnice E11, Abú Zabí Nejvyšší rychlosti Yangwangu U9 podle FIA, přehled redakce AutoŽivě.
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rychlosti 472 km/h jsme psali loni. Od té doby auto zrychlilo o dalších 31 km/h a předstihlo Bugatti, za kterým tehdy zaostávalo. Zdroj fotografie: BYD Yangwang U9 Xtreme při testech na okruhu. Foto: BYD
Bugatti v roce 2019 jelo s předsériovým prototypem a pak oznámilo, že o titul nejrychlejšího sériového auta dál usilovat nebude. U9 Xtreme pohánějí čtyři elektromotory s výkonem přes 3 000 koní.
Za sekundu urazil 140 metrů, po české dálnici smíte jet 3,9krát pomaleji
Při 503,17 km/h ujede auto za sekundu 139,8 metru. Kdyby jelo touto rychlostí celou sedmikilometrovou rovinku v Abú Zabí, projelo by ji za 50 sekund. Po české dálnici smíte jet nejvýš 130 km/h a stejný úsek by vám trval 3 minuty a 14 sekund. U9 Xtreme byl na vrcholu 3,9krát rychlejší, než u nás zákon dovoluje na dálnici.
Za překročení rychlosti mimo obec o 50 km/h a víc hrozí v Česku pokuta 7 000 až 25 000 Kč, zákaz řízení na 6 až 18 měsíců a šest bodů. Policista vám navíc může na místě zadržet řidičák. Že extrémní rychlost nemusí projít ani v Německu, ukazuje případ influencera, který jel po dálnici bez limitu 347 km/h a
hrozí mu vězení. Jeden U9 Xtreme stojí jako 130 nejlevnějších BYD z českého ceníku
Vyrobí se jen 30 kusů. Jeden podle Li Jün-feje, který ve skupině BYD vede značku a vztahy s veřejností, stojí víc než 20 milionů jüanů. Kurzem ČNB ze 6. listopadu je to přes 65 milionů korun. Na českém webu BYD značka Yangwang v nabídce není.
Zdroj fotografie: BYD Yangwang U9 Xtreme vznikne jen ve 30 kusech. Foto: BYD
Za cenu jednoho U9 Xtreme byste v Česku koupili 130 nejlevnějších elektromobilů BYD Dolphin Surf. Nejsilnější verze sedanu Seal s pohonem všech kol má podle BYD výkon 390 kW a z nuly na 100 km/h zrychlí za 3,8 sekundy. Za cenu jednoho rekordního Yangwangu byste jich koupili 50.
Model BYD v Česku Cena Kolik kusů za cenu U9 Xtreme Dolphin Surf Active 499 900 Kč 130 Seal Excellence, pohon všech kol 1 300 000 Kč 50 Sealion 7, nejdražší verze 1 415 000 Kč 46 Ceny z českého webu BYD k 6. 11. 2026, cena U9 Xtreme 20 milionů jüanů přepočtená kurzem ČNB (1 jüan = 3,268 Kč), výpočet redakce AutoŽivě.
Rychlosti jsme brali z oznámení FIA a z tiskových zpráv Bugatti a Rimacu, ceny BYD z českého webu automobilky 6. listopadu. Cenu U9 Xtreme jsme přepočítali kurzem ČNB z téhož dne. BYD uvádí jen spodní hranici 20 milionů jüanů, skutečná cena tak může být vyšší a aut z českého ceníku by vyšlo ještě víc. Čas na rovince jsme počítali, jako by auto jelo celou dobu nejvyšší rychlostí. Rozjezd a brzdění v něm nejsou.
Zdroj:
AutoŽivě.cz
Autor:
Martin Sedláček