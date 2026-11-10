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Vedoucí muž instituce, která rozhodla o návratu Rusů na světovou scénu, byl pár týdnů před verdiktem v Moskvě

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Giulio Palermo vedl senát CAS, který vrátil ruský hokej do soutěží IIHF. Pět týdnů před verdiktem vystupoval na arbitrážním kongresu v Moskvě.
Vedoucí muž instituce, která rozhodla o návratu Rusů na světovou scénu, byl pár týdnů před verdiktem v Moskvě

Vedoucí muž instituce, která rozhodla o návratu Rusů na světovou scénu, byl pár týdnů před verdiktem v Moskvě

Zdroj: Russian Hockey Federation
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 10.11.2026 22:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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