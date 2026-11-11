Nosková je ve hře o titul z Turnaje mistryň. Vyřídila Gauffovou a je v semifinále

Česká jednadvacetiletá tenistka do Kalifornie přijela jako osmá hráčka sezony, tedy jako ta, která se mezi elitu vešla jako poslední. Po dvou zápasech ve skupině je neporažená a mezi čtyřmi hráčkami, které budou hrát o trofej. Čtvrtou hráčku světa zdolala ve dvou setech, bez dramatu a bez nutnosti hrát rozhodující sadu. Přesně tenhle výsledek přitom podle postupových scénářů WTA stačil k jistému postupu. Nosková zadání splnila do písmene. A z debutantky, od které se čekal hlavně „cenný zážitek“, se stala hráčka, se kterou musí počítat i favoritky z druhé skupiny.
Dva sety, které rozhodly
Před středečním programem WTA ve svém oficiálním přehledu rozepsala, co který výsledek znamená. Pro Noskovou platilo jednoduché pravidlo: když Gauffovou porazí ve dvou setech, je v semifinále bez ohledu na poslední kolo. Výsledek 6:3, 6:3 tak nenechal nic na náhodě.
Papírově přitom favoritkou nebyla. Gauffová šla do zápasu jako čtvrtá nasazená a vedla ve vzájemné bilanci 2:1. Jediné letošní utkání ale vyhrála Nosková, v Madridu po vyrovnané bitvě 6:4, 1:6, 7:6. Teď přidala druhou výhru za sebou a bilance je vyrovnaná na 2:2. Trend je zřejmý.
Roli hrál i program. Gauffová v úvodním kole skupiny přetlačila Jessicu Pegulaovou 6:4, 6:7, 6:2 za 2 hodiny a 39 minut. Ve druhém setu neproměnila mečbol a vítězství musela urvat až ve třetím. Nosková naopak první zápas odbyla za necelou hodinu a půl.
Podrobné statistiky zápasu zatím WTA nezveřejnila. Pro odhad stačí sezonní čísla: Nosková letos vyhrává 73 % bodů po prvním podání, což je třetí nejlepší hodnota na okruhu, a nastřílela 347 es, víc má jen Jelena Rybakinová. Její první servis je letošní hlavní zbraň.
Z Wimbledonu až do Indian Wells
Nosková do roku 2026 vstupovala s jedním titulem WTA. Pak přišel Berlín, po něm Wimbledon, kde jako devátá nasazená získala první grandslamový titul kariéry. Přidala semifinále v Indian Wells, čtvrtfinále US Open a koncem srpna se vyhoupla na šesté místo žebříčku. Do Turnaje mistryň vstupovala s bilancí 35 výher a 15 porážek.
Dějiště není omyl. WTA v červenci oficiálně oznámila, že se Turnaj mistryň 2026 bude hrát od 8. do 15. listopadu v areálu Indian Wells Tennis Garden. Nosková tak hraje v areálu, kde letos na jaře došla do semifinále.
Ani úvod turnaje nešel podle plánu. Obhájkyně titulu a světová jednička Rybakinová před startem odstoupila kvůli nemoci a Nosková měla jediný den na to, aby se místo na ni připravila na Martu Kosťukovou. Zvolila krátké výměny. „Nechtěla jsem hrát dlouhé výměny,“ řekla po zápase. Vyhrála 6:2, 6:4 a po brejku na 4:2 ve druhém setu už neztratila podání. Podle WTA je ve 21 letech třetí nejmladší Češkou, která na Turnaji mistryň vyhrála zápas. Před ní jsou jen Helena Suková a Petra Kvitová.
O co jde proti Pegulaové
Ve skupině se hraje systémem každý s každým, takže Nosková nastoupí i ke třetímu zápasu, přestože postup už má. Proti Pegulaové se utká ve čtvrtek 12. listopadu. Denní program v Indian Wells začíná ve 12:00 místního času, tedy ve 21:00 našeho času. Přesné pořadí zápasů zatím pořadatelé nezveřejnili, a tak lze počítat se začátkem nejdříve ve 21:00. Přenosy z okruhu WTA včetně Turnaje mistryň vysílá v Česku CANAL+.
Lhostejný zápas to nebude:
- Pořadí ve skupině: vítězka skupiny hraje v semifinále s druhou hráčkou opačné skupiny, druhá s vítězkou.
- Body: každá výhra ve skupině znamená 200 bodů do žebříčku.
- Peníze: za další výhru by Nosková dostala zhruba 4,8 milionu korun.
Kosťuková je po dvou porážkách vyřazená. O druhé postupové místo se tak přetahují Gauffová s Pegulaovou. Americká jednička poslední zápas odehraje proti Kosťukové. Při shodě dvou hráček rozhoduje vzájemný zápas, při shodě tří procento vyhraných setů a poté gamů. Pravidla shrnuje přehled formátu WTA.
Semifinále, peníze a česká stopa
Soupeřka pro sobotní semifinále vzejde ze skupiny, ve které hrají Aryna Sabalenková, Mirra Andrejevová, Elina Svitolinová a Karolína Muchová. Ve hře je tedy i české semifinále. Pokud by Muchová postoupila a pořadí ve skupinách vyšlo správně, sobotní večer by patřil dvěma Češkám. Obě semifinále jsou na programu 14. listopadu, první začíná ve 21:00 našeho času.
Zajištěno už má Nosková hodně. Dvě výhry ve skupině jí přinesly nejméně 400 bodů. Na odměnách má i s účastnickým poplatkem jisté zhruba 14,3 milionu korun. Postup do semifinále sám o sobě nic nepřidává. Výhra v něm by ale znamenala dalších 400 bodů a přibližně 17,2 milionu korun.
Podle nás je Nosková v semifinále víc než doplněk do počtu. Pravděpodobně narazí na někoho z elity druhé skupiny, nejspíš na Sabalenkovou nebo Andrejevovou. Proti Gauffové ale ukázala, že po Wimbledonu umí porážet nejlepší hráčky i bez pomoci náhody.
Titul z Turnaje mistryň mají z Češek Jana Novotná z roku 1997 a Petra Kvitová z roku 2011. Kvitová ho tehdy vyhrála jako debutantka, a právě jako debutantka teď startuje i Nosková.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný