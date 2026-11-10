Na Vysočině se srazil autobus a tři osobní auta. Naštěstí šlo o cvičení

Na Vysočině se srazil autobus a tři osobní auta. Naštěstí šlo o cvičeníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Na Vysočině se srazil autobus a tři osobní auta. Naštěstí šlo o cvičeníZdroj: Nemocnice Pelhřimov
Článek byl publikován 10.11.2026 18:48
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Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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